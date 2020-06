Mario Martínez no sigue en Marathón y firmará hoy contrato con Real España

El talentoso mediocampista Mario Martínez no ha logrado un acuerdo económico con la directiva de Marathón y en buenos términos ha dejado de ser jugador del club verdolaga después de un año vistiendo su camiseta.

Pese al interés del equipo verdolaga en continuar manteniendo sus servicios, la situación financiera no es la mejor a tal punto que no han logrado cancelar los últimos meses de salarios a gran parte de la plantilla.

"Agradecimiento es la palabra que me inculcaron desde mi primera escuela de la vida, en casa, siendo esas palabra que describe el mejor sentimiento que me embarga al decirle adiós a una institución que creyó en mí y me permitió aportarle mi granito de arena durante dos temporadas.

Pese a la animadversión que generó su fichaje hace un año, Mario Martínez logró conquistar al público verdolaga gracias a su profesionalismo y buen desempeño en el campo.

Orgulloso de haber vestido estos colores y lleno de gratitud con los directivos de Marathón y su noble afición. Fue un año de muchas enseñanzas y grandes momentos. Nos encontraremos en el camino, gracias por todos, muchos éxitos y que Dios los guíe y guarde para siempre", expresó el futbolistas tras su salida de los verdolagas.

Esta representa la segunda baja oficial de los esmeraldas para el Torneo Apertura 2020, ya que el martes había comunicado que no renovaría a Carlos Discua debido a su alto salario.

El cuadro dirigido por Héctor Vargas también tendrá otra baja sensible y será la del defensor Henry Figueroa quien en los próximos días será notificado por la Comisión Antidopaje de Costa Rica sobre un castigo que le impedirá jugar el siguiente campeonato.

HOY FIRMA CON REAL ESPAÑA

DIEZ conoció en exclusiva que el zurdo ha dado paso a negociar con Real España quien le ha presentado una oferta que convence al futbolista y este mismo miércoles firmará contrato que lo ligará a la institución catedrática por un año, con una cláusula que si sale una mejor oferta en el extranjero podrá marcharse libre.

Es así como Mario, un año después, volverá al equipo de sus amores que antes lo había dado de baja en una barrida general donde se fueron varios referentes como Edder Delgado, Alfredo Mejía y Johnny Leverón en un proyecto que no funcionó.

El presidente Elías Burbara junto al gerente Eloy Page son quienes llevaron la negociación desde semanas atrás, sin embargo Martínez había dado la primera opción al cuadro verdolaga, pero al no llegar a un acuerdo procedió a aceptar la oferta que firmará por la tarde.

La llegada de Martínez a la "máquina" tendrá algunos sacrificios para la directiva y DIEZ ha conocido que el club ha decidido que al menos tres futbolistas no serán renovados para el siguiente campeonato debido a que la situación económica por la pandemia también les ha afectado.