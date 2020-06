¿Qué es el remdesivir? El primer medicamento aprobado para tratar el coronavirus

El coronavirus ya podría tener su primer rival, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha aprobado el primer fármaco para tratar a pacientes de estado grave con la enfermedad.

Te puede interesar: Coronavirus: La última alerta de la OMS en Europa tras el desconfinamiento progresivo

Se trata del remdesivir, es un medicamento antiviral que impide que el COVID-19 se quede en el organismo y que de momento solo se puede usar en adultos y adolecentes a partir de los 12 años.



Este fármaco podría ser efectivo para los pacientes que presenten neumonía y que requieran aporte suplementario de oxígeno, esto les podría ayudar mucho en su recuperación.





Aún no tiene la autorización definitiva, pero la próxima semana la Comisión Europea se pronunciará con respecto al uso del remdesivir.



Según el New England Journal of Medicine (NEJM), el remdesivir puede reducir la letalidad del coronavirus en una proporción del 7% y 12% en pacientes graves y propicia una recuperación más temprana de los enfermos.

LEER MÁS: El terrible descubrimiento de los científicos: ¿cuánto puede durar el coronavirus en el agua?



En el continente europeo no se había aprobado ningún medicamento en específico para combatir el COVID-19, pero estarían cerca ya de tener el primero.