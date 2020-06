La hermana de Cristiano Ronaldo muestra la humilde casa en la que crecieron

Así como muchos futbolistas, Cristiano Ronaldo vino de abajo para alcanzar la cima en el mundo del fútbol.

CR7 y sus hermanas tuvieron una infancia muy dura, rodeados de la pobreza y en algunas ocasiones hasta sufrieron de hambre.

Hoy, la familia de Cristiano Ronaldo disfruta del éxito de la estrella de la Juventus, que a lo largo de su carrera ha sido uno de los futbolistas mejor pagados.

Para sorpresa de muchos, Katia Aveiro, hermana de Cristiano, ha querido compartir los orígenes de su familia en Portugal.

Ha sido en la cuenta de Instagram que Katia Aveiro compartió una foto de la humilde casa donde creció junto a sus otros hermanos.

LAS PALABRAS DE KATIA AVEIRO

"Nací en una casa vieja, mi cama estaba sostenida por ladrillos, una rata me mordió en la cara cuando todavía era una cría (no me da vergüenza decirlo). Gracias a Dios mi madre llegó a tiempo, de lo contrario sería más fea de lo que soy. Crecí en un barrio pobre", comenzó escribiendo Katia Aveira sobre las dificultades que tuvieron que pasar en sus inicios.

"Desde temprana edad aprendí a apreciar lo poco que tenía, la vida siempre ha respondido con el tiempo, con alternativas para mí o para quienes me rodean y nos ayudamos mutuamente, entonces nació la unión. Compartimos entre nosotros todos y cada uno de los logros, ya que es lo que mi madre nos enseñó, la capacidad de ayudar a alguien no se trata de sus posesiones, todos deberían ayudar si pueden a alguien, independientemente de su condición social, la ayuda es enorme", expresó la hermana de Cristiano Ronaldo.