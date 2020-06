Henry Figueroa se suma a las bajas en Marathón tras ser suspendido del fútbol de forma provisional

Desarmado. Marathón tendrá que comenzar desde cero para armar su equipo de cara al próximo torneo ya que hoy se han confirmado dos nuevas bajas; los centrales Esteban Espíndola que no aceptó la oferta y Henry Figueroa que fue suspendido provisionalmente.

La Comisión Nacional de Dopaje de Costa Rica notificó el lunes a Figueroa sobre los hallazgos en el tema que se abrió por suponerlo responsable de eludir una prueba doping y de momento le notificaron que está suspendido de forma provisional hasta que se le aplique la sentencia.

Ver. ASÍ LE NOTIFICARON A HENRY FIGUEROA LA SUSPENSIÓN

Figueroa podría recibir de dos a cuatro años de suspensión de ser encontrado culpable, pues ahora el futbolista únicamente leyó la sentencia enviada desde Costa Rica y está a la espera que la Comisión de Disciplina de la Federación tica dictamine la sentencia de castigo.

Con este tema de Figueroa, son seis las bajas que tiene confirmadas el Marathón, todas titulares en el pasado torneo suspendido por el coronavirus. Tres defensores; Esteban Espíndola, Brayan Barrios y Henry Figueroa; tres volantes, Bryan Martínez, Carlos Discua y Mario Martínez.

El entrenador Héctor Vargas manifestó que por ahora están a la espera de la renovación de los futbolistas que se quedaron sin contrato. Ellos son Carlos “Pájaro” Perdomo, Roberto López, Kevin Espinoza, quienes todavía no han confirmado si aceptan la nueva propuesta salarial que está ofreciendo la institución.

BAJAS CONFIRMADAS

Henry Figueroa: Suspendido

Mario Martínez: Real España

Carlos Chino Discua: Sin contrato

Bryan Barrios: No aceptó oferta

Bryan Martínez: No aceptó oferta

Esteban Espíndola: No aceptó oferta

SIN CONTRATO

Roberto López

Carlos “Pájaro” Perdomo

Kevin Espinoza