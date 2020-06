La millonaria deuda que encaja el Vida luego que el empresario Omar Romero "los engañara"

El paso por el Vida del empresario salvadoreño radicado en Estados Unidos, Omar Romero, fue como un huracán, dejó al club endeudado ya que no cumplió las promesas que le hizo a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes y ahora el club busca la forma como pagar.

Romero se comprometió con el cuerpo técnico uruguayo y les hizo un contrato por 14 mil dólares mensuales (350 mil lempiras), los cuales nunca pagó. Vida ahora tiene una plantilla mensual de 1.7 millones de lempiras según comentaron sus dirigentes, misma que dejó Romero y buscan la forma de reducirla hasta un 70% para el próximo campeonato.

“El cuerpo técnico del Vida vale 14 mil dólares mensuales, imagínese la locura que cometió aquel hombre (Omar Romero). La planilla mensual anda en 1.7 millones de lempiras”, comentó el gerente del club, Edil Gutiérrez a Radio Internacional.

“A todos nos subió el salario, a mí me lo subió y podía competir con cualquier ejecutivo, pero cuando vimos que era falso volvimos a la realidad. Nosotros queremos bajar la planilla y dejarla con patrocinadores e ingresos en 800 mil lempiras y vino este bárbaro (Romero) y nos dejó en 1 millón 700 mil lempiras”, comentó el dirigente dejando al descubierto el engaño.

“En deudas tenemos las cuentas por pagar es la planilla, también hay una demanda del argentino Luque donde se está llegando a feliz término. Luego tenemos la mayor parte de las deudas es con los empleados y los 14 millones que son de Roberto Dip. Siempre ha dicho que el Vida es su hijo, si le pagan ese dinero se hace un lado. Cada año que Roberto se mete se hace grande y por eso creímos en aquel señor que llegó a engañarnos”, mencionó Gutiérrez.

“Omar Romero, cuando jugamos contra Motagua el torneo pasado le ofreció al club que si ganábamos les iba a dar un millón de lempiras y no tenía ni para pagar el bus cuando veníamos de regreso. Desde allí los jugadores no se comieron el cuento”, contó Edil Gutiérrez, gerente del club.

El cuerpo técnico del Vida ahora tendrá un salario de acuerdo a la capacidad del club y no el que les ofreció Romero según la dirigencia del equipo rojo. “Se habló con ellos, se les dijo que no tendríamos capacidad de pagarlo. Ellos son conscientes, no es que no se lo merecen pero no el Vida no tiene capacidad para pagar esa cantidad de dinero”, manifestó el gerente del club.

Y es que Romero les dio aumentos hasta a los empleados del club, pues se hacía pasar como el hombre que le cambiaría la cara al equipo ceibeño. Incluso al propietario del autobús que movilizaba, Romero le hizo creer que hasta le compraría la unidad y trabajaría para el club.

“Al muchacho del autobús que nos trasportaba ya no tenía contacto con nosotros sino que hablaba directamente con Romero porque le había prometido comprarle el bus y que iba a quedar como empleado. Cuando el hombre (Omar Romero) se da vuelta, le debe como 180 mil lempiras porque le dijo que no le cancelaba ya que le pagaría todo de un solo. Hubo tiempo que ese motorista nos decía, yo no hablo con gatos…”, comentó Edil Gutiérrez.

Ahora el Vida bajará su presupuesto. Omar Romero les incrementó la plantilla y dejó al equipo endeudado de cara al presente torneo. Hubo jugadores que tenían sueldos arriba de 100 mil lempiras, como el caso de los extranjeros, los tres argentinos que fueron banca, quienes ganaban cerca del medio millón de lempiras entre todos.

MILLONARIA DEUDA A ROBERTO DIP

Ahora el presidente el club, el señor Roberto Dip, regresará al país en los próximos meses para tomar las riendas del club luego de salir libre de prisión de Estados Unidos donde había tenido problemas con la justicia de eses país luego de algunos problemas.

Vida le adeuda 14 millones de lempiras al empresario Roberto Dip. “Es dinero del capital de su patrimonio, esa es la deuda que se le debe a don Roberto. Hay gente que ha querido tomar el club pero no hacerse responsable de la deuda”, manifestó el gerente del Vida, Edil Gutiérrez.

El Vida en los próximos días comenzará a pagar las deudas poco a poco. Los dirigentes que están manejando el equipo actualmente, hacen actividades como ventas de camisa, mascarillas y otras cosas para poder tener fondos. Todavía le deben meses de trabajo a los futbolistas.