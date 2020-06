Saíd Martínez: "Podemos ser malos árbitros, pero acá chabacanes no hay"

A los 10 años comenzó su sueño como árbitro y con 28 es uno de los réferis con mejor futuro en Honduras, ya asistió a un Mundial Sub-20 y ahora su meta está en un Mundial Mayor que podría ser 2022 o 2026.

Saíd Martínez, oriundo de Tocoa, Colón, compartió un entretenido Facebook Live con Diario DIEZ y contó cómo sobrevive a la pandemia, pues confiando que en 2020 sería un gran año en su carrera, renunció a su trabajo como docente para dedicarse al cien por ciento al arbitraje, pero esta enfermedad vino a trastocar los planes.

Entre los temas más importantes que respondió a los periodistas de DIEZ y también a los aficionados fue sobre las expulsiones hacia Pedro Troglio, pues las únicas dos que ha tenido el argentino, han sido a manos de Martínez, además aclara si es aficionado del Olimpia y Motagua.

PREPARACIÓN FÍSICA EN ÉPOCA DE PANDEMIA

He estado entrenando, no he dejado de hacerlo, lo hago de lunes a viernes. Es una mejora constante y no puedo detenerlo, estoy con preparadores físicos nacionales e internacionales, debo llenar cuatro plataformas que constate que estoy realizando el entrenamiento, creo que estoy en forma.

SE RETIRÓ MOMENTÁNEAMENTE COMO DOCENTE

Yo me gradué como licenciado en matemáticas, este año debido a los compromisos internacionales que estaba recibiendo, decidí hacerme a un lado de la parte educativa y meterme de lleno en el arbitraje porque hay una meta que cumplir, un sueño por el cual estoy luchando. Mi sueño es estar en un mundial mayor, ya estuve en una juvenil en Polonia (2019), ahora trabajo para mejorar cada partido.

Saíd Martínez explicando en el Facebook Live que se retiró este año de la docencia para darle prioridad a su carrera en el arbitraje.

¿POR QUÉ ESTUDIAR MATEMÁTICAS?

Estando en el colegio dos años consecutivos gané medalla de plata y bronce en un concurso de matemáticas representando a Tocoa, Colón, ahí se formó el seudónimo del "matemático".

El ser docente me ha ayudado mucho porque uno tiene que ser sicólogo y soportar el carácter de las personas y me ha ayudado a manejar los partidos.

CRISIS ECONÓMICA EN EL GREMIO ARBITRAL

Hay compañeros que se dedican al cien al arbitraje y desde marzo no dirigen un partido, es una situación complicada, al menos futbolista le pagaron hasta el mes de mayo.

Tenemos una asociación, había un ahorro para otras situaciones, pero nos ha tocado afrontarlo, se nos dio un bono, que no cubría mucho, pero algo es algo, es la única ayuda que hemos podido recoger en esta situación

Saíd Martínez explica que sus colegas están pasando un momento difícil, pues muchos dependen de su carrera arbitral para sostenerse.

Es crítico, no tenemos ingresos, algunos sí, pero nadie se ha acercado para decirnos que nos apoyarán con esto o lo otro, estamos esperando la determinación de la Federación, la Liga tampoco nos ha dicho nada, aunque sabemos que ellos regulan a los clubes, pero al final somos parte de ellos. Estamos desamparados en ese sentido, algunos están ahogados, sin nada que hacer y aún así semana a semana estamos entrenando y recibiendo charlas.

EL MEJOR PARTIDO QUE HA DIRIGIDO

El Argentina-México es el mejor partido que he dirigido porque era de selecciones top y el juego salió bien, son nombramientos que no llegan todos los días.

¿ERES AFICIONADO DEL OLIMPIA?

De ninguna manera. Ustedes pueden preguntar a ellos (a los clubes) a que árbitro apoyan, ellos les dirán que ninguno, entonces por qué voy a apoyar a algún equipo, no cabe, no soy de la capital por lo tanto no apoyo a ningún club de acá.

PEDIR LA CAMISETA A UN FUTBOLISTA

Creo que no es profesional, deja mucho que desear de un árbitro, se ha recibido denuncias de futbolistas y los árbitros se ven mal. Hay equipos en semifinales o finales que nos dan por cortesía camisas, solo en instancias así, pero debe ser frente al asesor arbitral, nada que a escondidas, eso a uno no lo condiciona.

¿POR QUÉ SIEMPRE EXPULSAS AL PROFESOR TROGLIO?

No siempre, solo han sido dos veces. La primera vez en un partido ante Honduras Progreso le saqué una tarjeta amarilla y esperé que entendiera, dos partidos más adelante le saqué una amarilla y no entendió y lo volví a amonestar.

Después se vino la expulsión en un clásico Real España-Olimpia, no me dijo nada, lo expulsé porque entró al terreno de juego y el reglamento dice que cuando un DT entra a desaprobar una decisión arbitral es expulsado, es una regla.

Las dos expulsiones de Troglio en Honduras han sido con Saíd arbitrando.

Pero en el último partido que le dirigí ante Honduras Progreso hablamos, soy una persona que acepta sus errores cuando se equivoca, él me dejó sus puntos claros y yo los míos y hemos limado asperezas, hemos reconocido que ambos hemos fallado, pero esto es fútbol, puedo volver a expulsarlo o ser tolerante con él, no tengo nada en contra suyo.

SOBORNOS A ÁRBITROS NACIONALES

Puedo ser mal árbitros, podemos ser malos, pero puedo dar la fe y certeza que acá chabacanes no hay, tengo 11 años de carrera profesional y no he recibido ningún de soborno, cartas o amenazas para dirigir a favor o en contra, malos sí podemos ser, pero decir que hemos recibido dinero, no.

REGLAS Y FUTBOLISTAS

Es raro que el futbolista sepa las reglas, aunque desconozcan muchas, saben algunas de forma empírica, pero el futbolista hondureño se comporta diferente cuando está en competencias internacionales.

LOS ERRORES

Yo me equivoco y llegó destrozado a mi casa, no por lo que diga la gente, sino que yo no estoy para equivocarme, para poner excusas, sino para hacer las cosas bien porque es una de las profesiones poco pagadas y más exigidas

Hay un error que recuerdo en un partido Vida-Marathón, el balón sale en dirección en la que va el pie, no era penal supuestamente a favor del Vida, pero inmediatamente en contragolpe Mauricio Sabillón toca el balón hacia Rony Flores, que no había anotado un gol en toda la temporada, y anota en esa falta que no sancioné antes, perdió Vida 1-2, me dolió mucho porque no quiero cometer errores.

¿ES PREPOTENTE?

Me veo prepotente, lo reconozco, pero he estado cambiando algunas situaciones y el árbitro está en una obra de teatro en la que a veces debe sonreírle al jugador, a veces hay que ser serios, molestos, comprensivos, es un juego sicológico, entonces debe entender la faceta de los 22 futbolistas, es una locura.

LOS JUGADORES MÁS DIFÍCILES

Amado Guevara fue uno de los más duros, era complicado de manejar pero en su etapa de retiro nos comenzábamos a entender mejor, pero en el inicio que era un novato tuvimos varios encontronazos, era capitán de Motagua y la selección quería estar encima de uno.