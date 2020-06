Ramiro Martínez revela si se va o no al América de Cali y... ¿Aprobó el fichaje de Mario Martínez?

Ramiro Martínez, técnico del Real España, se mantiene en Uruguay pues no ha podido salir de suelo charrúa ante el virus de coronavirus que azota al mundo y mantiene cerradas las fronteras aéreas, esto incluso hará que no esté en el inicio de la pretemporada aurinegra.

El mandamás uruguayo platicó con Diez en una entrevista que se transmitió por Facebook y Youtube. En la intervención se refirió a la posibilidad de dejar a los sampedranos y tomar las riendas del América de Cali de Colombia.

También se le consultó por el regreso de Mario Martínez y si él aprobó este fichaje, además confirmó que detuvo una desbandada en Real España y su idea es que no se den más refuerzos, salvo el de Mario.

FORMATO DE LIGA NACIONAL: “No vi que el formato esté mal, sucedió que se prestó para algunas especulaciones y siempre habrá lugar para las malinterpretaciones. No veo diferencias para nadie”.

REINICIO DE LA LIGA NACIONAL: “Todas las situaciones en los países son completamente diferentes y en niveles distintos de posibilidades. Lo primero es que haya las suficientes garantías para todos los involucrados, una vez establecidas las garantías se puede tomar el orden otra vez y pensar en el fútbol, para mí es así”.

SI LLEGARÁN O NO FICHAJES: “En el fútbol hay buenos jugadores, ahora damos medio por cerrado el tema de contrataciones y si podemos ver unos dos o tres jóvenes que los podamos pulir, que no le generen al club una erogación tan alta. Por ejemplo llegó Carlos Mejía del Ascenso y si hay un prototipo de esa índole bienvenido, no de jugadores hechos”.

SI ÉL APROBÓ O NO LA LLEGADA DE MARIO MARTÍNEZ: “Nosotros hemos estado en sintonía con la comisión directiva en cuanto a contrataciones, desde el momento que se tejió la oportunidad nosotros dimos el visto, nos han preguntado y por supuesto que dimos el visto bueno porque se trata de un jugador muy importante y con condiciones, un jugador que es de la casa y que regresa a su lugar de origen. Lo de Mario surgió casi de forma espontánea, la idea nuestra era que no se tocara al plantel”.

SE IBAN VARIOS JUGADORES EN REAL ESPAÑA: “Claros y Tobias son jugadores de nuestro agrado porque logramos que se quedaran en el plantel, mi propuesta es que no se toque nada. Era una lista de varios nombres y pedimos que fueran mínimos los recortes, esperamos que la directiva lo pueda cumplir. El caso de Rudy (Meléndez) pues sí, la directiva no ha hecho efectiva su renovación, esperemos que esa tarea presupuestaria no genere más recortes o en el caso de darse se puedan dar lo menos posible”.

OPORTUNIDAD A JÓVENES: “Nosotros hemos hecho un paneo en el mes de enero, subimos al plantel cinco o seis jugadores jóvenes y así echar mano de ellos. Felizmente están integrando selecciones juveniles y sabemos que no es de la noche a la mañana”.

POSIBLE LLEGADA DE EDDER DELGADO: "A mí en ningún momento me han hecho llegar la propuesta de Edder Delgado. Nosotros tampoco elevamos ningún nombre a la lista de pedidos. Mi único pedido es que no se tocara el plantel que teníamos".

PROMETE VOLVER A REAL ESPAÑA: “Nosotros damos nuestra palabra y la intención es regresar, lo único que pueda limitar es que no podamos salir por las razones que ya sabemos, se lo hemos dicho a la directiva. Esperemos todo esto se normalice y en poco tiempo nos encontremos desde la cancha”.

OPORTUNIDAD DE IR AL AMÉRICA DE CALI: “No podemos desconocer que el América de Cali es un equipo grande dentro del continente, es un orgullo que nuestro nombre se pueda barajar, igual sabemos que solo es eso. Hasta hoy no se ha avanzado ni se ha tomado alguna decisión, siempre lo dije que la prioridad la tiene el España, si hay en algún momento una salida entonces Real España se dará cuenta”.

