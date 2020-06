Liga MX: La respuesta del portero Jonathan Orozco luego de que lo llamaran ''naco con lana''

El portero mexicano Jonathan Orozco, que se convirtió hace unos días en el nuevo refuerzo de los Xolos de Tijuana, revolvió las redes sociales al contestarle a un aficionado en Twitter.

El pasado 21 junio, el exguardameta de Santos Laguna divulgó un video de Tic Toks, donde presumió de la preparación de una discada, un platillo típico del norte del país, hecho a base de varias carnes, embutidos, tomates, cebollas, pimientos y chiles, que también puede ser acompañado con cerveza.

Orozco editó el audio utilizando la voz del chef azteca Héctor Antonio Méndez, reconocido por usar palabras altisonantes para instruir la forma de elaboración de sus platillos.

''Esto (una salsa), para que no empiecen a chin… como siempre de que, 'esto no lo lleva la receta' y no sé qué... Me vale ver… Lo estoy haciendo así porque queda mejor como yo digo'', se escucha en el video corto.

La publicación hizo que un usuario le escribiera al arquerdo de 34 años. ''Es un naco con lana''. Sin embargo, Jonathan no dudó en responder con una dosis de humildad.

''Y qué querías que fuera: ¿un fresa con lana? No, carnal, sé de dónde vengo y a dónde voy. Sí soy naco, lo acepto. Soy de barrio y gracias a Dios pude cristalizar mis sueños. ¿Eso está mal? O cómo quieren que sea'', respondió.

Lo terminó respetando

La manera en que Orozco contestó le ganó respuestas positivas por parte de otros seguidores; la misma persona que lo criticó mostró finalmente su respeto por el futbolista.

''Al chile te insulté y nunca pensé que fueras de frente a contestarme. Te ganaste mi respeto al no bloquearse. Amor y paz, Jona'', concluyó.