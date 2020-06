En Liga Nacional consideran que ayuda económica de FIFA no solucionará problemas de los equipos

La ayuda económica que dará la FIFA a todas las federaciones del mundo genera muchas dudas en Honduras pues no se sabe cuánto se le dará a cada equipo de Liga y Ascenso. Tampoco se ha dicho si habrá repartición institución por institución o si será la Primera y Segunda que administrará los fondos.

En Liga Nacional por ejemplo, no consideran que estos fondos vendrán a ser la solución para los problemas post-coronavirus que se han generado pues sería mínima la cantidad que tendría cada equipo y ni siquiera se sabe cuánto tocará.

Otro punto que han mencionado dirigentes nacionales es que la Fenafuth dé un buen uso de los fondos y todo se haga con transparencia.

Roberto Dip- Presidente del Vida: "Estamos de acuerdo, ese dinero es para reactivar los clubes y el torneo, pero parte de eso quiere decir que hay que pagar salarios atrasados de este campeonato que se interrumpió. Ese dinero se deberá usar para pagar deudas actuales"

"He hablado con el presidente (Wilfredo Guzmán) y le he pedido que ojalá haya transparencia, que ese dinero así como entre, así se distribuya. La intención es activar el fútbol a través de los equipos de Liga que son quienes mantienen vivo el fútbol a nivel mundial, ojalá que no haya un manejo irregular y que haya transparencia trasfiriendo ese dinero a los equipos".

Javier Martínez-Vicepresidente de Real Sociedad: "Ese dinero se le tiene que dar a los equipos para solventar su situación. Es algo que no está tan claro, pero ese dinero no se puede utilizar para aquellos que deben enero o diciembre, ese no es nuestro caso. Hay que recordar que la FIFA envió un dinero por gastos operativos de la Federación, ese dinero sirve para las ligas (Primera, ascenso, árbitros, entre otros)"

"Ellos (Fenafuth) tienen que definir para qué será. Lo que ocurre es que hay mucho desconocimiento, lo que sí está claro es que la FIFA envió un dinero para la Federación, ahora vendrán un dinero para los equipos, eso la Federación debe saber cómo lo repartirá y en que se nos va a ayudar. La verdad es que la problemática es desde que inició el torneo y desde marzo no hemos tenido entrada de nada. El apoyo será esde que inició la pandemia hasta el inicio del próximo campeonato".

Gerardo Martínez-Presidente de Real de Minas: “Esa cantidad tengo entendido que para los equipos de primera división y segunda división pero en todo caso solo ajustará para el tema de bioseguridad en todos los planteles. Lo que pasa es que no resuelve el tema toral sobre cómo vamos a hacer para pagar los salarios y tomando en cuenta que no habrá ingresos por taquillas. Eso es insuficiente, tal vez nos pueden tocar unos 250 mil lempiras cuando mucho pero igual eso lo tiene que definir la Fenafuth”

“Al final eso es un paleativo para que ese dinero ajuste en los temas de seguridad pero no resolverá el problema importante que son los salarios sin contar con los recursos. Ayuda pero no es para sanar en las necesidades que tienen los equipos de Liga Nacional, igual sabemos que la FIFA hace esto con todas las federaciones”.

Elías Názar-Presidente de Honduras Progreso: “Entiendo que son fondos para reactivar el fútbol. Lo que pasa es que yo no escucho números o cifras que vengan a resolver los problemas en Liga Nacional, no me imagino los valores que le toque a Primera División. Escuché que también se va a reactivar el Ascenso pero vea usted que ahí hay más de 30 equipos, es difícil dar una opinión si no se sabe de cuánto es el monto”

“Lo más importantes será ver de qué manera pueden suministrar las fondos a los equipos y los valores. Ahorita no sabemos cuánto le tocará a Liga, yo creo que lo correcto es que primero se debe saber cómo se reparten los fondos y luego hacer un análisis verdadero si esto vendrá a impactar y así poder realizar el próximo campeonato. Lo cierto es que si no hay una ayuda son pocos los clubes que van a querer iniciar el campeonato”.