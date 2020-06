Faitelson y el 'Perro' Bermudez protagonizan fea pelea: ''Estás defendiendo a un golpeador de mujeres''

El periodista mexicano Enrique 'Perro' Bermudez y su colega David Faitelson protagonizaron una fuerte discusión a través de redes sociales por el polémico caso del delantero del América, Ranato Ibarra.

El ecuatoriano envió un mensaje pidiendo una segunda oportunidad después de haber agredido a su esposa embarazada en un altercardo y Bermudez mostró su apoyo hacia el futbolista con un mensaje en Twitter.

''En el caso de Renato Ibarra, perdonado por su esposa, por el Club América, absuelto por la ley y condenado por un sector machista e hipocrita'', escribió el 'Perro', generando todo tipo de comentarios.

Los usuarios le indicaron su equivocación, pues las críticas que recibió Ibarra fueron consecuencia del machismo y la violencia en contra de su pareja. ''En esta te equivocas, mejor borra el tuit'', le dijo un aficionado al periodista.

El 'Perro' intentó rectificar y decir que estaba en contra del maltrato a la mujer y del machismo de quienes ''lo ejercen e hipócritamente lo condenan'', pero el mensaje ya lo había visto David Faitelson, quien señaló tanto a su colega como al jugador.

''Para mí está claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porque te identificas con ello o porque te lo ordenaron. La verdad, tampoco esperaba mucho de ti'', expresó el polémico reportero de ESPN.

Además de eso, Faitelson se refirió sobre el rumor que existe acerca de las disculpas en torno a Ibarra que forman parte de una campaña para limpiar la imagen del delantero.

''Vergonzoso, totalmente vergonzoso si el América y la empresa que está detrás del equipo deciden solapar a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. ¿Qué clase de mensaje están mandando?'', cerró.

Mensaje de Ibarra

El sudamericano pidió perdón tres meses después de que el América lo separara por agredir a su esposa embarazada en su vivienda y por esas acciones fue puesto en prisión preventiva acusado de violencia familiar y tentativa de homicidio.

El jugador quedó en libertad luego de que su pareja Lucely Chalá se retractara de las acusaciones que había hecho en su contra y negara que la hubiese agredido.

''Estoy totalmente arrepentido de lo que pasó ese día y quiero pedirles de todo corazón una segunda oportunidad. Como ustedes saben bien y como me he manejado, en la cancha no he sido un tipo violento'', expresó Ibarra en video publicado en Instagram.