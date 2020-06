Vargas sobre Henry Figueroa: "No quiero que lo discriminemos y sea castigado exagerado"

Héctor Vargas, técnico del Marathón, contó los motivos de la salida de Bryan Martínez, se refirió al momento que vive el defensor Henry Figueroa y el regreso del zaguero Johnny Leverón.

El estratega argentino dice que el sobre peso y el bajo rendimiento le pasaron factura al "Canguro" Martínez.

"Si tengo a Banegas, contención fijo, a Arriaga con buen desdoble, necesito de alguien que tenga la posibilidad de exigirse para tener una llegada. Eso me lo da Motiño o Iscoa. Hablé con Martínez, después del gol que hizo en la final su rendimiento bajó de nivel, engordó y se dejó estar. El caso de (Kevin) Espinoza, que si no cambia su manera de entrenar en su casa, no en la nuestra, porque aquí trabaja a tope, a veces come de más y engorda, eso perjudica al equipo. Sucedió el último torneo con Bryan Martínez, que no tomó con seriedad el trabajo de futbolista", dijo el estratega gaucho en entrevista al programa Fútbol y Pasión.

A Vargas le consultaron sobre la posibilidad de fichar al defensor Johnny Leverón.

"En defensa Espíndola tiene una oferta y la está analizando. Leverón no creo, tiene la chance de continuar en Olimpia, no creo que regrese. En la parte económica Olimpia está más consolidado. Difícilmente regrese", agregó.

Sobre la situación de Henry Figueroa

El estratega verdolaga también se refirió al defensor Henry Figueroa, quien sería suspendido de forma provisional por la Comisión Antidopaje de Costa Rica, misma que ha pedido cuatro años de castigo para el catracho.

"Uno desconoce como ocurrió todo el tema del antidoping. Pero ya que tocan el tema, lo que me molestó fueron las declaraciones de Saíd Martínez cuando solamente le dieron cuatro fechas. Que un árbitro diga que fue muy poco y que un tribunal de disciplina se equivocó, eso da la pauta que este muchacho está muy equivocado con el equipo. No se puede hacer leña del árbol caído, A Henry se le trajo porque se sabía que podía recibir una sanción, es un futbolista hondureño en un país donde a lo mejor van a tomar una especie de discriminación y castigarlo más de lo que corresponde.

"Pero esta su abogado para que lo defienda, veremos lo que pasa. Desconozco lo que pasó porque fue en Costa Rica, pero lo que no quiero es que a un futbolista que fue de la Selección de Honduras nosotros lo discriminemos y que realmente sea castigado exagerado en otro país, porque se juega parte de la clasificación al Mundial y otros países juegan bien afuera", dijo.

Jugadores le han pedido una oportunidad

Marathón ha perdido importantes piezas debido a la crisis económica. Pese a ello, Héctor Vargas dice que hay jugadores que le han pedido una oportunidad.

"Está la posibilidad de traer otros futbolistas. No quiero dar nombres, pero hay dos o tres que han tenido buen suceso en otros equipos que quieren venir a Marathón", cerró.