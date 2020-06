José Cañete tilda de "robo" los altos costos de energía eléctrica en Honduras

El futbolista del Olimpia, José Cañete repringó este domingo por los altos de la energía eléctrica en Honduras traducido de los recibos de cobros que realiza la Empresa de Energía (eeh).

La arenga del paraguayo vino sucedida de una publicación de la periodista Saraí Espinal en donde reveló haber sido bloqueada por la cuenta oficial de Twitter de la empresa tras sus contantes críticas y señalamientos por sus costos durante la pandemia por Covid-19.

"Miren lo que me acabo de dar cuenta @EnergiaHonduras me bloqueó. Mis amigos de Twitter les pido un retweet a este mensaje, como les dije sus verdades prefirieron bloquearme pero no me van a callar. SON UNOS USUREROS del “PUEBLO”, había escrito la comunicadora.

Minutos más tarde apareció Cañete con su retuit y en la descripción escribió lo siguiente: "Pensé que era el único al que le estaban robando".

La eeh ha sido duramente señalada por la población por calcular los gastos y sacar altos valores de la energía durante la crisis por coronavirus. Además, cuestionan al Gobierno de Honduras por no tomar cartas en el asunto.