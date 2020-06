Luis Garrido: “La lesión ha sido el mejor momento de mi vida, me di cuenta con quién pude contar”

Luis Garrido es un guerrero. En volante sufrió la lesión más cruel que puede sufrir un deportista donde se rompió los cuatro ligamentos que sostienen la rodilla. En un primer análisis, el doctor que lo operó pensó que le podía amputar la pierna, pero “La Fiera” no se rindió.

Hoy Luis Garrido en cuatro meses y medio considera que está feliz, esperando poder encontrar equipo y explica que volver a Olimpia, no pasará porque le dieron una patada en el trasero cuando vieron que su lesión era grave. Esto le hizo saber quienes de verdad eran frontales.

La lesión y sus repercusiones en su vida: “Lo considero el mejor momento de mi vida porque pude aprender muchas cosas, me di cuenta con quién pude contar. Antes no sabía comprender muchas cosas y ahora valoro muchas y me hizo un mejor profesional. A raíz de eso ahora soy muy disciplinada en mi trabajo, me ha ayudado mucho en mi vida profesional y privada”.

Futuro en Honduras, jugar en Motagua o Real España: “No sé nada eso. Me han preguntado por Motagua, pero no he tenido acercamiento, que se haga lo que Dios quiera, por ahora no bajo los brazos y espero que Dios me abra la puerta porque hay Garrido para rato”, dijo en Cinco Deportivo de TVC.

El volante Luis Garrido estuvo siete meses para volver a las canchas tras lesionarse con la Selección de Honduras en noviembre de 2015.

Le gustaría una revancha en Motagua: “Si, tengo una pica. Motagua me abrió las puertas en un momento difícil cuando nadie creía en mí, por ahora son especulaciones y ojala se pueda dar (jugar con los azules). No sé nada por ahora, estoy a la espera de que algo pueda suceder”.

Entreno con jugadores de Motagua: “Me puse con ellos a entrenar, son grandes personas, grandes futbolistas y me siendo contento de darles la mano. Me puse a sus órdenes y les dije que para eso estamos”.

La ayuda para que Wilmer Crisanto baje de peso: “Pues no sé si soy el culpable, el viene a la casa y salimos a hacer los trabajos junto con amigos. Trabajamos fuerte. Él tiene que esforzarse. Le digo a Wilmer que tiene que trabajar bien en el rendimiento porque es un jugador con grandes condiciones. Le dije que tenía que dejar las baleadas”.

Resentimiento con Olimpia: “No sé si es resentimiento, pero a raíz de cómo se dieron las cosas, ellos me corrieron en mi peor momento cuando tenía contrato y eso no se le hace a ningún jugador. Me pegaron una patada en el trasero y eso no se le hace a uno cuando se está bajo contrato. Luego me dicen que tengo (vinculación firmada) cuando ya me ven bien y eso no es Olimpia. Cuando digo esto, me refiero a los directivos porque no se ve bien en un club como Olimpia, no se lo deseo a nadie y es un poco lamentable. Eso ya es un capítulo cerrado”.

El volante Luis Garrido hizo su pretemporada de recuperación tras la lesión con Motagua, pero Olimpia salió con que tenía contrato.

No vuelve al Olimpia: “No regresaría al Olimpia aparte que tiene un gran plantel, pero no me echaron una solo vez, fueron tres, pero no fue nada fácil, pasaron muchas cosas y a raíz de eso no es correcto. Ahora estoy claro que tenga que trabajar y esperar que la carrera de Garrido pueda tomar fuerza nuevamente”.

Lo que le hicieron en los albos: “Olimpia, en la reunión del TNAF (tribunal del arbitraje del fútbol) dijeron que podía jugar en cualquier equipo y yo le hablé a Diego Vázquez y me dijo que por el pacto de caballero no se podía, cuando le expliqué el caso, él me dijo que me llegara a entrenar. Ellos me dijeron que no me iban a poner ninguna traba. Ya en la segunda reunión donde me iban a presentar el finiquito y me vieron jugando con Motagua contra River Plate, sacaron el contrato y me dijeron que tenía que jugar con ellos y estaba entre la espada y la pared”.

Qué equipo le pagó mejor: “La Liga Deportiva Alajuelense me pagó un 40% más que en Córdoba, y que Olimpia un 50% más”.

Mensaje a la Liga Alajuelense en Costa Rica: “Siempre hablo con algunos amigos como Alex López, ahora les estoy dando ánimos. El equipo ha estado peleando por quedar campeón y no es fácil. Los clásicos en Costa Rica son complejos y muy abiertos. Esto no ha terminado faltan 90 minutos donde todo puede pasar. La Liga tiene grandes jugadores y un gran cuerpo técnico, puede darle la vuelta al marcador y jugar la finalísima, nada es imposible en el fútbol”.