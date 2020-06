Eddie Hernández: "Mis planes son regresar a Olimpia si el profe Troglio me lo permite"

El delantero hondureño Eddie Hernández confirmó su deseo de regresar al Olimpia y que rechazó ofertas de Costa Rica y la India.

"Mis planes son regresar a Olimpia, si se puede, si el profe Troglio me lo permite, si la junta directiva lo permite, encantado de poder regresar. Sino se da la situación, tocará hablar con el equipo que esté interesado. Hasta el momento no he hablado con nadie, si me han escrito personas del extranjero", inició contando Eddie en entrevista a Todo Deportes.

El delantero catracho ya tomó una decisión y quedarse al menos un año jugando en Liga Nacional. Reconoce que rechazó ticas y de Asia.

"Estuve comunicado con personas de Costa Rica, pero con todo lo que hemos vivido, ahorita no pensamos salir al extranjero y lo descarté. De allí me escribieron otras personas de la India, imagínate, si descarté a Costa Rica, peor India. Salir al extranjero ahorita está muy complicado, te soy honesto, me encantaría quedarme con Olimpia. Si no, veremos opciones donde nos podamos mover".

Ya tuvo acercamientos con Osman Madrid

Eddie todavía no ha tenido acercamientos con Pedro Troglio, pero sí con Osman Madrid. Aunque todavía no tiene claro su futuro.

"Con el profe no he hablado, solo le escribí por lo sucedido con su padre. Con Osman si medio platicamos, me dijo que quedábamos pendientes porque tiene consultar a la directiva y al profe. Yo le hice saber antes de irme, que si obviamente regresaba, me gustaría arreglar nuevamente. Me dijo que tenía las puertas abiertas. Estamos esperando para ver si llegamos a un arreglo. La primera opción sería esa, sino escuchar ofertas de otro equipo".

Con la mente puesta en la Selección de Honduras

Eddie Hernández tiene como objetivo jugar en el país para recuperar su nivel y volver a formar parte de la Selección de Honduras que dirige Fabián Coito.

"Me ha faltado realmente el establecerme en un equipo, tener una continuidad de estar en un equipo varios años y competir por algo importante. Si bien estuve en Motagua cuatro años, que no se reflejan a nivel futbolístico que estuve allí por la poca participación, me tocó salir a préstamo y esas cosas al final a uno le corren factura. Ahora estamos en una edad más madura donde nos podemos sentar, analizar las cosas y decir que por ahora no vamos a salir al extranjero, que hay que pensar bien, quedarnos acá, ver lo que se puede lograr en un equipo y tener la posibilidad de regresar a la Selección".

"Esperamos hacer una buena campaña con el equipo que nos quedemos para volver a la Selección".

Considera al Vida un "levanta muertos"

El mejor nivel de Eddie Hernández lo alcanzó con la camisa del Vida de Ramón Maradiaga en el 2014. De allí saltó al Correcaminos de México.

"Siempre he dicho algo, el vida es de levanta muertos. Cualquiera que llega agarra u nivel y de allí sale.Yo tuve la oportunidad de quedar campeón de goleo con Primi y marcharme a México", cerró.