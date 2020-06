Presidente Roberto Dip anuncia reestructuración y ajuste salarial en la plantilla del Vida

La emergencia sanitaria mundial por Covid-19 tuvo un fuerte impacto bajo en el bolsillo de los equipos de la Liga Nacional que desde ya se plantean una reestructuración de cara al torneo Apertura 2020.

Equipos como el Marathón ya dieron el primer privándose de renovar jugadores como Mario Martínez, Carlos Discua o Esteban Espídola, considerados con altos salarios.

El Vida es otro de los clubes que seguirán su ejemplo, no solo por la ausencia de ingresos durante los últimos meses, sino también por la incapacidad de pago de una plantilla que doblegó su costo a 1.7 millones.

PAGO DE JUGADORES Y REDUCCIÓN DE GASTOS

Según su presidente, Roberto Dip de cara a la próxima campaña habrá que "poner los pies en la tierra porque en algún momento caímos todos en el sueño que estábamos a la altura de los equipos grandes y es mentira, es una ilusión óptica que nos dimos cuenta a través de un golpe fuerte. La planilla se había disparado más del doble y ahora toca estructurar con salarios que sean accesibles al Vida y La Ceiba".

Ver: Los 13 puntos claves para entender la ruptura entre Omar Romero y el Vida

Además, aclaró que "enero ya está pagado, lo que se debe es febrero, marzo y legalmente -según lo que dijo FIFA, es hasta donde se suspendió el torneo-, pero esa parte de medidados de marzo, ellos lo dejan en manos de la directiva para que negocien con los jugadores".

Estos cambios traerían consigo la salida de jugadores con alto rango de salarios, pero esperan finalmente llegar a un acuerdo con sus refuerzos estelares (Carlos Sánchez, José Mendoza, Ovidio Lanza y Óscar Salas) para que se reduzcan el sueldo y continúen en el equipo.

"Son buenos jugadores, pero habrá que poner los pies en la tierra, llegar a acuerdos de salarios que el Vida pueda pagar, no que podamos soñar como lo estuvimos en algún momento. Mientras no llegue una inversión externa al club que lo capitalice, tenemos que tomar decisiones con lo que tenemos en frente y ahora tenemos a un equipo que no puede pagar salarios. Si estos jugadores están dispuestos a ajustar sus expectativas salariales, bienvenidos sean porque estos son jugadores de valía", señaló.

Te puede interesar: La millonaria deuda que encaja el Vida tras el mandado de Omar Romero

De lo contrario a ellos sería sostener la plantilla con jugadores de reservas. "Esa es la idea, pero siempre hay que balancear el club con jugadores de experiencia. Esperemos que se pueden integrar, pero bajo condiciones accesibles económicamente hablando".

Finalmente, hizo énfasis en el cuerpo técnico comandado por el uruguayo Fernando Araújo, mismo con el que esperan seguir contando.

"Nos toca reestructurar y mantener los pies en la tierra. El cuerpo técnico yo mismo lo traje antes de traspasar el club a Omar Romero, yo creo en él y todo mundo creen en él por lo que ha hecho. En ese sentido quisiera contar con él, pero esa es nuestra prioridad, retenerlo" soltó.

A principios de julio el conjunto cocotero tiene convocada una reunión (asamblea) en donde se elegirá una nueva junta directiva.

"El ingeniero José Galdames ha realizado una buena labor en la parte de legalizar muchas cosas del club, legalmente sigo siendo el presidente del club. Tenemos convocado una reunión el miércoles (1 de julio) y veremos cómo legalizamos la junta directiva. Esperamos que nadie vaya a cuestionar, porque encima de la legalidad del club está el sostenimiento económico. Eso dicta el futuro del equipo", cerró Roberto Dip.