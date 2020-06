José Cañete: El alto gasto que tiene de energía y la semejanzas entre Olimpia de Honduras y Paraguay

José Cañete, defensor de Olimpia que llegó en enero del presente año, charló con Diez en una entrevista que se transmitió por Facebook y Youtube y donde interactuó con los seguidores merengues.

El zaguero paraguayo hizo semejanzas entre el Olimpia de Honduras y el de Paraguay, contó además su molestia por el alto gasto que tiene de energía en su casa y donde considera que la Empresa Energía Honduras no cobra lo que realmente se consume.

Asimismo elogió a Deybi Flores y desde ya dijo a Diez que espera seguir muchos años en el León, de momento él cuenta con vínculo en la institución blanca hasta diciembre del presente año.

CÓMO LLEGÓ A OLIMPIA Y CONOCIMIENTO DEL FÚTBOL HONDUREÑO: “A mí me dijo mi representante que había una posibilidad de salir fuera de mi país. Era una buena edad poder salir y ganar un poco de experiencia, esos fueron los factores determinantes. El fútbol hondureño lo conocía muy poco, pero sí conocía al Olimpia porque anteriormente yo veía la Liga de Honduras con mi papá. Teníamos una antena satelital que daba varios canales allá en Paraguay, como a mí me encantaba el fútbol encontramos un partido entre Olimpia y Real España. Desde esa vez yo dije 'mira, Olimpia también' porque yo estuve en el Olimpia de Paraguay”.

SEMEJANZAS ENTRE OLIMPIA DE HONDURAS Y DE PARAGUAY: “En cuanto a grandeza y gloria yo creo que los dos equipos son ricos en ese sentido. El Olimpia en Paraguay es el equipo más grande y más ganador y acá también. Mi equipo anterior fue el Sportivo Luqueño y ahí solo jugué un partido para ser exacto, venía sin ritmo y sin pretemporada, fue emotivo debutar con un gol”.

LO QUE PAGA DE ENERGÍA EN HONDURAS: “A mí me sorprendió eso (risas), ya venía por varios días llamando a la Energía de Honduras y no me contestaba nadie. Justamente vi una publicación y dije 'esta es mi oportunidad de hacer mi reclamo públicamente'. Yo llamaba para hacer algunos reclamos porque estaba pagando un alto costo de energía injustamente, estoy pagando 250 dólares mensualmente (6240 lempiras), en Paraguay pagaba 30 dólares. Desde ahí empecé a desconectar mis cosas y es muy injusto para mí. En los primeros tres meses que llegué había una deuda y me tocó para todo eso, 500 dólares pagué”.

LO QUE PIENSA DE LA AFICIÓN DE OLIMPIA: “Esa afición es única, es inmensa. Dan motivación para dar el 200 por ciento, una hinchada que alienta desde el inicio a fin es de admirar”.

EL MEJOR JUGADOR DE OLIMPIA A SU CRITERIO: “A mí me gusta mucho Deybi Flores, yo creo que tiene 10 pulmones, para mí es un jugadorazo sin duda alguna”.

YA PROBÓ LA BALEADA: “La baleada es muy buena, la probé en San Pedro Sula. Creo que tenía queso y frijoles fritos. Mayron (Flores) me compró y me dijo que la probara porque era la comida típica de acá”.

RELACIÓN CON ROBERTO MOREIRA, SU COMPATRIOTA: “Con Moreira he hablado por las redes sociales y charlamos ahí un rato. Somos dos paraguayos los que estamos acá y estamos tratando de salir adelante para incluso traer algunos compratriotas si se puede”.

QUIERE ESTAR EN OLIMPIA VARIOS AÑOS: “Mi intención es seguir en Olimpia muchos años, pero he visto a algunos compañeros que se han ido a la MLS y por qué no. Hoy en día por ejemplo un muchacho del Olimpia de Paraguay se le está transfiriendo al Atlanta United, Estados Unidos también sirve para trampolín de irse a Europa”.

LO QUE PIENSA DE MOTAGUA: “No soy de observar muchos a los rivales, pero sí Motagua tiene un buen equipo. Ahora con esta pandemia solía ver la repetición de unos partidos y la verdad que tienen un buen equipo. Veía mensajes de la gente de que se tenía que ganar ese partido, inclusive me dijeron que 'se pierda el campeonato pero este partido no lo tenemos que perder', es el clásico y nadie lo quiere perder”.

REBAJA SALARIAL: “Hasta el momento el club ha cumplido a cabalidad con nosotros, obviamente que hubo un recorte salarial pero se entiende por la situación que se está pasando. Hablando se entiende la gente y llegamos a un acuerdo”.

