Héctor Vargas: "Troglio tiene méritos como futbolista, pero como técnico no ha sido exitoso"

Héctor Vargas, técnico del Marathón, habló de los posibles fichajes del cuadro verdolaga y cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir en un futuro la Selección de Honduras y le lanzó unos dardos a Pedro Troglio.

"Voy a ser sincero; me veo un poco marginado de este fútbol sinceramente y veo que Diego (Vázquez) está pagando las consecuencias también y lo digo por qué: porque en una declaración el presidente de la Federación dijo que aquí en el país no habían entrenadores de nivel para dirigir la Selección. Evaluados por alguien que nunca jugó al fútbol. Nosotros, con campeonatos Diego tiene cinco, a mí me ha tocado salir campeón cuatro veces, no estábamos capacitados", inició hablando en entrevista al programa Panorama Deportivo.

Y continú: "Me lo termina confirmando el otro día que hubo una capacitación donde el cierre fue de Pedro Troglio. Troglio tiene éxitos como futbolista, pero como entrenador no ha sido exitoso, entonces cerró ese simposio cuando se descartó a Diego que tiene cinco campeonatos o a mí que tengo cuatro. Allí te das cuenta de la marginación que tenemos, siendo entrenadores que nos hemos terminado de formar en este país. A la Federación no le guSta que le digan las cosas que yo digo. De Hecho, jamás un entrenador de la Federación me ha consultado por un jugador, una vez me llamó (Miguel) Falero cuando vino Coito, sinceramente por decisión mía le dije que no iba a hablar, que prefería estar alejado porque nunca había sido tenido en cuenta por la Federación. Estamos marginados por la Federación, el presidente descarta a los entrenadores de este fútbol".

Vargas recordó que en el simposio de técnicos brindado por Francisco Maturana en 2019 varios entrenadores pasaron a entregar los reconocimientos y no fue tomado en cuenta.

"Para que vean como somos tratados. En El simpisio de (Francisco) Maturana el año pasado, Diego que no estuvo, pero yo sí. Fueron tres entrenadores a darle el reconocimiento a Maturana y tres por cada participante, a mí no me llamaron ni para entregarle algo al que alcanzaba el agua. Estoy descartado de lo que piensa la Federación y uno lo ve con esos gestos".

Para el III Tercer Congreso de Entrenadores de Honduras organizado por la Fenafuth en mayo lo llamaron para que expusiera y se negó.

"Esta vez me llamó (Jorge) Jiménez para que yo hablara en el cierre, Diego si habló. Yo le dije que no, como me voy a prestar para hablar en un simposio donde está Troglio que ganó un campeonato. Si hubiera estado Diego, hubiese hablado, porque me parece meritorio que ganó cinco campeonatos. Pero no porque está Troglio que ganó uno, en definitiva todavía le falta por recorrer y le dan un mérito que realmente no se lo ganó en este país y si lo analizan tampoco se lo ganó en Argentina porque tampoco fue campeón allá. Aquí empieza su carrera y estamos valorando otra, porque no dice nada, solo queda bien con todos y me parece que eso es lo que la Federación quiere".

La posible llegada del hijo de Martín Palermo

"Justo eso estábamos hablando con Rolin recién porque están manejando con el presidente Orinson Amaya un poco el tema de las negociaciones y posibilidades. Yo lo que hice fue el contacto, hablar con Martín. Está esa posibilidad, el encargado ahora es Rolin con el presidente, la parte económica es lo de menos, no va a venir aquí el hijo de Martín para ganar dinero, simplemente quiere consolidarse. Ya lo vi jugar, vi videos de él. Pregunté referencias de él y jugó reservas de Estudiantes, luego estuvo un equipo de México. Le pesa el apellido, pero hay que trabajarlo y llevarlo para que sea alguien, él no es Martín Palermo".

Estuvieron cerca de fichar un arquero que juega en Inglaterra

"Venía 8 años y medio de entrenar sin parar. Los primeros 12 días mi esposa que estaba enfermo porque me dormía a las 11 o 12 de la noche y me levantaba al mediodía a almorzar. En este parón me encontré con gente que tenía 30 años de no hablar. Me tocó hablar con "Tato" Montes, entrenador de porteros de Gallardo y me recomendó la posibilidad de algunos porteros que se estuvo hablando. De hecho, uno está jugando en Inglaterra.Era la opción que se cayó, que se puede retomar con otros. Porque si queremos ver lo mejor que se pueda para el equipo y ver si puede aceptar. El muchacho de Inglaterra estaba entusiasmado, pero la incertidumbre de aquí hizo que arreglara con el equipo que estaba allá. Un portero que el preparador de River lo estaba recomendando, el Tato Montes con quien jugamos en Estudiantes".

Dice que tienen secuestrado el fútbol de Honduras

"Para armar un proceso se tiene que hacer bien planificado y lo pueden llegar a conseguir. Pero aquí los que hicieron algo por el fútbol, no pueden manejar nada y los que el fútbol ha hecho algo por ellos son los que lo están manejando. Los procesos son con gente que está capacitada, como Gilberto, Primi Maradiaga, que han estado en la Selección. Armar un proceso con un seleccionador capaz para formar a los que van a representar al país. Pero se toman decisiones, se trae alguien de afuera que elige por amistad, como yo tuve al Chele Cruz, tengo buena relación, lo conozco porque estaba aquí cuando yo jugaba, traigo a otro para que sea mi asistente. Traigo a un preparador físico. En la Sub-20 controlan a Tilguah, una promesa de entrenador, con otro gerente deportivo. Controlar este fútbol con gente de afuera. Tenemos secuestrado el fútbol hondureño de a poquito. Planificar un proceso de selección equivale primero en elaborar una base de logística para los formadores, capacitarlos porque son los que que forman en equipos pequeños, ellos son los proveedores. Habría que formarlos, estuve en Victoria donde tuvimos que arrancar con un campeonato con seis pelotas que nos donaron. Uno ve las estructuras de Panamá, Costa Rica y están bien estructuradas. Aquí ya no aparecen los grandes futbolistas que sostuvieron este fútbol en un buen nivel. Nos estamos quedando en un lugar que cuando nos despertemos de ese sueño de la Federación, vamos a estar no en tercero o cuarto, no atrás de México o Estados Unidos, sino atrás de Costa Rica o de Panamá, como con Pinto que quedamos atrás de Haití. Estamos cayendo y no nos damos cuenta".