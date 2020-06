Mauricio Kawas: "Si no hay torneo Apertura debemos comenzar a decirle adiós a una posible clasificación al Mundial"

Mauricio Kawas

Ante las dudas sobre si habrá o no torneo de Liga Nacional en este año 2020, la Federación de Fútbol debería estar moviendo piezas para que el mismo se pueda disputar. Si no hay torneo Apertura debemos comenzar a decirle adiós a una posible clasificación al Mundial. Porque sin liga será difícil armar una selección que pueda competir por un puesto directo contra Costa Rica, Estados Unidos y México.

Y es que nuestros rivales tienen todo caminando con sus respectivos torneos. La MLS arrancará en unos días con un evento corto en una sola sede antes de reiniciar su temporada regular que se suspendió cuando apenas comenzaba. Costa Rica reanudó su torneo desde mayo y está por coronar al nuevo campeón de su liga. Mientras tanto México carga baterías para iniciar en la segunda quincena de julio.

En realidad, me sorprendió un poco la postura tan estricta con la que Jorge Salomón habló el viernes anterior sobre el tema. Dijo que el dinero que la FIFA va a mandar no se puede usar para deudas antes del Covid-19. Aseguró que la FIFA espera que se use para reactivar el fútbol. Seguramente Salomón no ha valorado que muchos equipos siguieron acumulando deuda luego de la suspensión y que además algunos apostaban a futuros ingresos en taquillas y de patrocinadores para ir bajando esa deuda acumulada.

El presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, ha dicho que el dinero de FIFA será para reiniciar el fútbol en el país.

Esos posibles ingresos se cayeron completamente al detenerse el torneo. Los patrocinadores no siguieron pagando porque no había torneo en disputa. Tomando este elemento en consideración creo que Fenafuth debe replantear esa condición de que el dinero no puede usarse para lo pasado. Deberá flexibilizar. Esto como primer paso.

El segundo paso es utilizar la opción de solicitar un préstamo a FIFA. El ente rector del fútbol mundial ofreció prestar dinero sin intereses. Entendamos que ese millón de dólares repartidos entre tantas partes no creo que alcance para mucho. Incluso millón y medio no creo que pueda cubrir lo necesario para garantizar el inicio del Apertura.

Entendemos que esa cantidad se repartirá, en montos por confirmar, entre Liga Nacional, Liga de Ascenso y Selección Nacional entre otros. Por eso creemos que ese aporte solidario de FIFA no será suficiente y se debe recurrir al préstamo.

Pero también los clubes deberán colaborar proponiendo un formato de competencia que se ajuste a la realidad y a la posibilidad económica. Es probable que el esquema tenga que cambiar de manera importante. Está bien pedir ayuda para poder disputar el Apertura, pero tampoco deben ponerse demasiados moños. Dicho de manera más popular, no se debe ser limosnero y con garrote.

Es momento para el diálogo que conduzca a tomar decisiones que beneficien a la mayoría de los que conforman el fútbol. Yo sé, me leí como político brindando ese discurso rayado. Pero bueno, el asunto es que para lograr todas las partes deberán sacrificar algo. Y será clave que la Fenafuth asuma ese rol de principal interesado por el fútbol rentado de nuestro país. Después de todo es gracias a ese fútbol rentado que la Federación logra armar selecciones para las distintas categorías y que a su vez le permite recibir todos los beneficios que recibe.