Alex Güity antes de renovar con Olimpia: "Había una oportunidad de salir a Costa Rica o la USL"

El joven guardameta Alex Güity compareció en entrevista para DIEZ a través de la interacción dinámica por Facebook y YouTube en donde dejó en manifiesto sus retos y agradecimiento con el Olimpia por la propuesta de renovación de su contrato por los próximos tres años.

En reacción junto a Carlos Castellanos y Georgina Hernández, dejó en claro que el hecho de haber estampado su firma, significa un detalle importante para su carrera.

"Me puse a pensar en eso, la cantidad de tiempo que me dieron es porque ven algo, me tienen confianza y uno tiene que demostrarlo entrenado, cuando se de la oportunidad de jugar, hacerlo de la mejor manera. Para mí es un sueño pertenecer al Olimpia y jugar, vengo comenzando, pero quiero lograr muchas cosas en el equipo".

Y agregó: "Estoy motivado esperando que pase todo esto (pandemia) y demostrar que estoy agradecido con la oportunidad que me están dando".



Sin embargo, reveló que antes de firmar su nuevo contrato, existían posibilidades de convertirse en legionario, pero que finalmente tomó la decisión de quedarse con los merengues puesto que no se trataba de algo concreto.

En palabras del seleccionado nacional Sub-23, existían acercamientos para marcharse a la Liga costarricense y la United Soccer League (USL).

"Me comentaban que habían equipos que preguntaban si yo iba a firmar, a mí no me avisaron nada, pero sí había una oportunidad de poder salir. Estaba hablando con un representante de Costa Rica, hubo la oportunidad de ir allí o la segunda división de Estados Unidos (USL), pero nada concreto".

Ante ello dejó en manifiesto que "siempre poniendo como prioridad al Olimpia queriendo lograr cosas aquí. E igual, vengo comenzando, siento que tengo que mejorar muchas cosas, me falta experiencia. Si se da la oportunidad de salir en el futuro, será una gran bendición, pero ahorita estoy enfocado en seguir creciendo en Olimpia".

Alex Güity de 22 años ha sido seleccionado nacional Sub-23. En el 2019 conquistó medalla de plata para Honduras con Fabián Coito. Debutó en marzo del 2019 ante Platense en sustitución de Donis Escober en la Liga Nacional.