Motagua suspende el inicio de la pretemporada ,tenía todo listo en bioseguridad pero repunte del Covid-19 los frenó

El vicepresidente financiero del Motagua, Juan Carlos Suazo, reveló este martes que por ahora se ha suspendido la fecha del inicio de la pretemporada debido al confinamiento en Tegucigalpa por el aumento masivo de coronavirus. Ya tenían todo listo para iniciar esta semana pero ahora no hay fecha para volver.

“Ya hemos adquirido el equipo de bioseguridad y los salvoconductos, ahora tenemos planificado iniciar la próxima semana, pero la situación parece que está empeorando y es una limitante que hoy no sabemos qué puede pasar”, mencionó Juan Carlos Suazo.

Suazo no se explica cómo en Costa Rica, aquí cerca en Centroamérica siguen jugando y los clubes compitiendo. “El fútbol de Costa Rica es profesional y la liga se maneja como una empresa, tienes que tener estadios propios, canchas en buen estado y comodidad para los aficionados que llegan. He visto que los principales rubros son los derechos de televisión y ahora está en segundo lugar la venta de camisas, comida, bebida… además ya están transmitiendo partidos por ESPN la gente del Saprissa. Nosotros debemos de sentar las bases de hacer algo profesional y beneficiar a los 10 equipos porque hay mucho potencial y jugadores buenos”, explicó el dirigente al programa Panorama Deportivo.

Una de las cosas que Suazo mira que se debe hacer, es cambiar la estructura de la Liga Nacional y manejarla como empresa, algo que ya se hacen en otros países.

“El fútbol de Honduras todavía no es profesional, tenemos mucha gente que hace por figurar y otros por compromisos por el club. Ya no hay dirigentes de antes como Rafael Ferrari, don Pedro Atala, mi suegro (Marco Tulio Gutiérrez). Ya no se les paga a los jugadores al día, las canchas están malas y no se ve el fútbol como negocio. Si no hay una persona que esté en un trabajo y tome decisiones y no esté esperando que le aprueba la junta directiva, allí es donde se enreda la cosa”, contó Suazo.

Siguen pensando que se debe modernizar todo el fútbol. “El formato de segunda división no puede seguir así, se debe crear un torneo nacional solo en instancias finales le dije a José Mejía, hay que apoyarlos porque están relacionados. Luego viene la ayuda de los 500 mil dólares para el fútbol femenino, y no hay. El tema del fútbol femenino viene y va a decir un día la Fenafuth, arranquen el torneo femenino para que no se vaya la plata”.

Luego agrega: “Un cambio drástico que necesita la Liga no debe ser de la noche a la mañana, pero me gustaría que en esta Asamblea me gustaría que hubiera un punto donde quedara una asamblea extraordinaria donde todos estemos de acuerdo de hacer un cambio. Vamos a participar en la Asamblea y lo vamos a proponer, todos estamos comprometidos, aquí se ve con envidia lo que hacen en Costa Rica. Aquí hay empresarios que lo pueden hacer”, mencionó.

SIGUEN PENSANDO EN EL NUEVO ESTADIO

En Motagua todavía están pensando en hacer su propio estadio, pues no están conforme con la forma que están las negociaciones con la Conapid para la renta del Nacional, escenario que necesita remodelación y de no hacerse pronto, la capital no tendría fútbol en muchos meses.

Así preparaba Motagua las canchas de entrenamientos para los trabajos de pretemporada pero se ha detenido debido al aumento de coronavirus.

“Nosotros tenemos que hacer el estadio, eso nos dará equiparación con los ingresos y egresos porque el estadio actual nos trae muchas limitantes. No podemos jugar viernes y sábado porque está el mercado (feria del agricultor) y no tiene parqueos. Mientras que si hacemos un escenario de unos 15 mil personas, con palcos, venta de bebidas, parqueos y comercial, es bueno. He visto que en Costa Rica así lo hacen y eso vuelve el estadio un paseo, así como estamos se vuelve más seguro. Ya se podría hacer más tiempo pensando en la Selección Nacional”, comentó Suazo.

Pero ahora que la situación económica en Honduras decaerá por la pandemia del coronavirus, este proyecto se puede atrasar. “La inversión es muy alta, eso complica bastante al hacer un estadio propio, es caro. Nosotros tenemos una buena relación con Olimpia en el tema de palcos y U televisiva y nunca hemos tenido problemas. Considero que la pandemia va a golpear un poco esos planes, pero los equipos van a seguir, los torneos igual, pero esa es la apuesta fuerte que va a seguir”.