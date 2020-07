Ligas Femeninas de Honduras reclaman a Fenafuth los fondos FIFA para ellos

Las Ligas Femeninas de Honduras decidieron alzar la voz y reclamar a la Federación de Honduras para que aplique a los fondos que FIFA ha destinado para el sector femenino del país y lleguen a su destino.

Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth, dijo en conferencia virtual que el máximo ente del fútbol destinó un millón de dólares por la pandemia del coronavirus y una ayuda suplementaria de 500 mil dólares para el fútbol femenino, si los países lo gestionan.

La molestia del sector femenino fue por las declaraciones de Salomón, quien dijo que buscarán acceder a estos fondos, pero dejó claro que hay otras necesidades.

"Lo discutiremos con FIFA porque tenemos otras necesidades aparte del fútbol femenino, veremos si aplicaremos a esos fondos, se tiene que activar el fútbol en Primera y Segunda División".

"Estamos en un grupo junto a todas las ligas femeninas del país. Estuve escuchando las palabras de Jorge Salomón y me molestó como directivo porque ellos tienen ese jueguito de estar agarrando lo que no es de ellos. Estamos en contra de eso (que se usen lo fondos para el fútbol masculino). Estamos esperando la oportunidad para ver si hacemos una conferencia o un pronunciamiento. Ya no vamos a seguir permitiendo que esta gente nos esté viendo la cara, porque somos los que sacrificamos nuestro tiempo, nuestro dinero pagando pasajes a las jugadoras, comprando agua, uniformes, pagando pintura para marcar las canchas y ellos muy bien, gracias", inició contando Edil Sosa, presidente de la Liga Mayor Femenina de San Pedro Sula.

Y agregó: "Solo vienen cuando la FIFA les dice que hay que hacer una Sub-23 para nos vaya a representar. Vienen, reúnen un grupo de jugadoras una semana antes, se las llevan y a veces las mandan lesionadas y no les dan ni el pasaje. Ya no podemos estar en esta situación. Hay un mandato de FIFA que hace dos años debíamos tener Liga Nacional Femenina y no se ve. Estamos a años luz de tener una y seria, porque van a armar una solo para cumplir con los requisitos y les estén llegando los dólares".

La Liga Mayor Femenina de San Pedro Sula fue fundada en el año 2000, actualmente cuenta con nueve clubes. Los costos para un club por partido rondan los 1,500 y 1,700 lempiras. Por ello piden que esos fondos lleguen y sean distribuidos entre las diferentes ligas del país.

"El fútbol masculino es profesional. Tiene sus propios ingresos, entonces por qué van a tomar un dinero que FIFA está destinando para hacer crecer el fútbol femenino (y utilizarlo) en el fútbol de varones, cando se supone que ellos tienen patrocinadores, entradas donde pueden agarrar su dinero y desarrollar sus campeonatos. En cambio nosotros no tenemos nada, como directivos nos toca poner de la bolsa o decirles a las jugadores que colaboren con 20 o 25 lempiras para pagar el arbitraje, porque nos cobran casi 800 lempiras por terna".

"En esta semana vamos a definir los pasos a seguir. Porque la vez pasada vino un dinero que era para el fútbol femenino, pero ellos dijeron que era para para las selecciones y no llegó a las manos de ninguna liga. Se fue en el proceso de la Sub-23".

Ligas Móviles reclaman a Liga Nacional una deuda de 11 años

Edil también sacó a la luz una deuda que Liga Nacional tiene con las Ligas Móviles de San Pedro Sula. A inicios de los 80, acordaron por el uso del estadio Morazán, destinar L. 1.30 por boleto vendido a estas ligas. Pero denuncian que desde 2009 no reciben esos dineros.

"Si ven los estados financieros, todos los años hacen el desglose del 1.30 que se le asigna a Ligas Movibles, pero no sabemos quienes se quedan con eso. Cuando estaba Selim Canahuati, le dijimos que íbamos a boicotear una reunión de Liga y la hicieron en un banco. Hemos estado en pláticas con Wilfredo Guzmán, al inicio nos respondía las llamadas. Quedó de convocarnos a una reunión y al sol de hoy no nos ha llamado. De repente vamos a ir a agarrarnos un estadio o las oficinas de Liga Nacional para que respondan. Hablamos de 3 millones de lempiras", cerró Edil.

Ligas Femeninas a nivel Nacional

Zona Norte

San Pedro Sula

Puerto Cortés

Choloma

La Ceiba

Olancho

Tocoa

Yoro

Sabá

Zona Sur

Choluteca

San Lorenzo (2 ligas)

Zona Occidental

Gracias, Lempira (2 ligas)

La Entrada, Copán

Santa Bárbara

Santa Rosa

Centro Oriente

Siguatepeque

Marcala

Juticalpa

Catacama

El Paraíso

Tegucigalpa