Fabián Coito vive en una burbuja y el panorama de Honduras es de los peores de la región

Por Olrando Ponce Morazán

Por naturaleza siempre he respetado los procesos de los diferentes entrenadores que la Fenafuth ha contratado para las selecciones nacionales de fútbol, pero en esta ocasión ya tengo muchas reservas con el uruguayo Fabián Coito.

Resulta que este sudamericano lleva ya muchos meses sin un trabajo activo, desde noviembre pasado, excluyendo el periodo de la pandemia, recibiendo religiosamente su salario igual que su cuerpo técnico. En esto destaco la responsabilidad de la Fenafuth, aunque no estoy seguro que lo hicieran con otros actores.

Eso resulta para mí de mal gusto, gastando las pocas divisas con un trabajo que no se justifica en un país que se debate entre la pobreza, la miseria y la calamidad, por la pandemia y su status quo. Eso es como los diputados que se alejan por semanas y así cobran o los "paracaidistas" del gobierno.

Aclaro que a mí no me importa lo que le puedan pagar al señor Coito, según cifras extraoficiales, 20 mil dólares mensuales, un equivalente a medio millón de lempiras, sino que la retribución para el fútbol hondureño, que ya no la he visto por varios meses.

En una entrevista que se hizo el domingo anterior desde Televicentro, Coito contó que se había ido de vacaciones con la familia, a un lugar campirano fuera de Montevideo, después que insistió por saber del lugar, el director Salvador Nasralla.

Luego el Sudamericano no pudo exponer cuál es su plan de trabajo con las dos selecciones nacionales que tiene bajo su responsabilidad, la mayor y la Sub-23, porque según él, todos los escenarios de los que ha informado la FIFA y Concacaf son puras especulaciones.

La FIFA contempla iniciar las eliminatorias de Concacaf, rumbo a Qatar 2022, en octubre de este año y de no ser así comenzar en marzo 2021, eliminando el formato de la tradicional hexagonal con encuentros de ida y vuelta.

Los escenarios que maneja Concacaf son dos cuadrangulares, tres cuadrangulares o una hexagonal final a una sola sede, todo dependiendo de la evolución de la pandemia en los países miembros. En todos los casos respetando las mejores posiciones en el ranking FIFA.

Igualmente la Concacaf es casi un hecho que el torneo preolímpico masculino lo pasará de Guadalajara, México a una ciudad estadounidense por confirmar, en fechas tampoco no determinadas.

Tampoco el señor Coito tiene claro su plan operativo con la sub-23, la que buscará la cuarta clasificación consecutiva a los Juegos Olimpicos y la quinta de la historia, porque para él todo es especulaciones de los medios informativos.

Las personas de éxito en la vida siempre deben manejar sus proyecciones a futuro, bajo distintos escenarios, o acaso usted cree que Gerardo Martino, Ronald González y Carlos de los Cobos, entrenadores de México, Costa Rica y El Salvador no los tienen?

¿Que pasaría si la Concacaf ordena que las eliminatorias a Qatar inicien en octubre de este año? O el preolímpico masculino se realiza también en el año en curso .La Concacaf no va a cambiar una planificación porque Honduras no esté preparada..

Así mismo es preocupante, por lo menos para mí, aunque para usted el fútbol sea lo menos importante de lo importante, que la Liga Nacional igual que Coito navegue en una inmensa burbuja.

Como todos sabemos el avance del Coronavirus en Honduras es alarmante y escalofriante, por los elevados contagios y morbilidad, y ahora sí que no hay certeza cuándo iniciará el Campeonato Apertura, temporada 2020- 2021. Las fechas probables son 8 y 9 de agosto, 15 o 16 de agosto, pero esas fechas están cada día más cerca y en los clubes no hay no avances en bioseguridad.

Porque el problema en Honduras no es sólo por salud, sino por la grave crisis económica de la mayoría de los clubes, que están atenidos a los fondos que ya fueron aprobados por la FIFA y los que daría supuestamente el estado. Dichos fondos no se conocen estimaciones oficiales ni fechas en que estarían disponibles.

Con toda esta incertidumbre, el panorama es muy desalentador para la selección mayor, quizá de los peores de la región, ya que las soluciones están en agrios debates.

Para el caso México iniciará su temporada el 24 de julio, Costa Rica, que ayer proclamó campeón al Saprissa, igual comenzará en la última semana de julio. La MLS, donde participan muchos compatriotas, jugará su torneo muy peculiar del 8 de julio al 12 de agosto. El Salvador y Guatemala también iniciarán en julio sus temporadas, mientras que en Honduras los vientos soplan que no habrá fútbol tampoco en agosto, y se duda que en septiembre.

Dejó constancia, por los xenofiloque puedan brotar, que de manera incondicional mi deseo es que las selecciones hondureñas puedan lograr sus objetivos, pero ojo Coito hay que ponerse a trabajar, no sea que como camarón se lo lleve la corriente y nos arrastre a todos.