Elías Burbara: "Estamos queriendo dar de baja a unos 10 jugadores en Real España"

Real España continúa la confección de su plantilla para el torneo Apertura 2020 y Elías Burbara, presidente del club, adelantó que se vienen 10 bajas.

FICHAJES: Legionarios hondureños definen su futuro; Marathón sumaría otra baja y Motagua tiene noticias

"La historia nos ha enseñado a no anunciarlas porque puedes entorpecer las negociaciones de un futbolista con un equipo. Estamos queriendo dar de baja aproximadamente a unos 10 jugadores, la mayoría son jóvenes. No son bajas como salidas definitivas, estamos buscando prestar jugadores a clubes de Liga Nacional. Tenemos un amplio plantel y estamos viendo la posibilidad de prestar a los equipos chicos unos siete juveniles", dijo Burbara al programa Fútbol y Pasión.

El dirigente catedrático aseguró que las otras tres bajas serán de jugadores del equipo mayor.

"Desafortunadamente ya se le notificó a tres jugadores personalmente que no van a continuar. Ya es decisión de ellos si lo hacen público o que el próximo equipo los de como refuerzos", agregó.

A Burbara se le consultó si entre las salidas se incluyen a Jorge Claros y José Danilo Tobías. Prefirió no dar más detalles.

"Todos son rumores mientras no salgan en medios oficiales. Velamos por el bien de todos y tratamos de ser lo más humanos posible en esta situación. Pero hay momentos en los que uno se encuentra con las manos atadas. Si un jugador no va a tener minutos y representa un monto importante en la plantilla y no lo vamos a ocupar, no tiene sentido desangrar las finanzas innecesariamente".

Lo que sí confirmó el directivo es que las bajas de estas tres piezas corresponden únicamente a la parte económica.

"Todo es por razones económicas. No veo un jugador que no haya rendido. Me quedo agradecido, simplemente hay cipotes que van subiendo y lo están haciendo bien. Es un ciclo cumplido satisfactoriamente en Real España", cerró.