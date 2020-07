Agencia mexicana presenta nueva propuesta de inversión e inyección económica al Vida

El Vida sigue siendo el objetivo agencias y empresarios extranjeros para su compra debido a su potencial y materia prima fructífera de sus reservas en los últimos años que han destacado en la Liga Nacional.

En meses anteriores se han intentado dos compras: la primera de ellas sucedida de una empresa española que no llegó a la primera fase y la compra traducida en ruptura finalmente entre el empresario salvadoreño Omar Romero y el Vida.

Esta vez una agencia mexicana conocida como "TeamBack", ha presentado una nueva propuesta de trabajo, misma que ha llegado hasta las manos de Roberto Dip para que sea considerada en la próxima asamblea del equipo.

¿En qué consiste? Según el representante de la misma, Rob García, la propuesta consiste en tres ejes de ataque.

"El primero de ellos es comenzar a operar y pagar las deudas. El segundo consiste en trabajar directamente en las categorías inferiores, queremos un equipo competitivo y joven. La mayor parte de sus futbolistas provienen de categorías bases. La idea es tener un equipo donde tu columna vertebral sean canteranos. Vamos a traer a directores técnicos europeos que trabajen con el sistema que nosotros queremos. La mayoría tiene que tener la licencia de UEFA Pro para que puedan trabajar en esas categorías. Queremos dar ese paso para que el futbolista hondureño sea más competitivo".

Y agregó: "El último eje pasa por la gestión deportivo, esa no necesariamente tiene que ver con sacar campeonatos, sino hacer convenios en el extranjero con otros clubes para que tus futbolistas puedan llegar allá, que conozcan a tus futbolistas"

PROPUESTA INVERSION Y NUEVA DIRECTIVA

El foco principal de la inversión será el trabajo en las reservas. "El planteamiento es inyectarles a las inferiores y intentar que el equipo sea conocido. Si se va a jugar con muchos jóvenes, quizá traigamos a dos o tres jugadores experimentados. Hay que tratar de competir, pero queremos que la cantera resurja. No significa que no se invertirá en el equipo, sino creyendo en el proyecto con un futbolista mejor formado".

Ante ello Rob sostiene que trabajarían con un nuevo equipo de trabajo. "Será totalmente nueva, no queremos a nadie de la directiva actual. Lo que queremos es que exista transparencia. Hemos formado un grupo de inversión y este estará apoyando financieramente al equipo. No somos patrocinadores, existirá una directiva, pero esta será por aquellos que aportaron dinero. Los directivos van a aportar dinero y será la junta administrativa la que opere abiertamente".

Enfrentamiento del Vida ante Platense en uno de sus encuentros en la Liga Nacional de Honduras





Rob García llegó a Honduras junto al proyecto de compra de Omar Romero, sin embargo, aclaró que este no figura en su propuesta, pero no descarta aceptar sus aportes económicos al equipo.

"Omar se retiró, no quiere formar parte del proyecto, nosotros necesitamos inversionistas, así que fuimos y buscamos a otros. Eso no quita que pueda regresar, si trae dinero en la mano no vamos a discriminar a nadie que quiera aportar", aclaró.

Actualmente el Club Deportivo Vida sigue siendo una sociedad civil. La tarea principal serán convertirlo finalmente en sociedad mercantil para atraer la inversión (para buscar ser sustentables), venta de acciones y traspasos de futbolistas.

¿Qué es TeamBack?

Es una agencia internacional con sede en México. Su negocio principal es representar futbolistas, pero a través de los años incursionaron en hacer negocios en el fútbol maximizando los esfuerzos de inversionistas en diferentes clubes.