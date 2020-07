Mateo Yibrín: "Real España necesita encontrar a su Diego Vázquez, esa es la realidad"

El presidente vitalicio de Real España, Mateo Yibrín compareció en entrevista para DIEZ a través de las plataformas de Facebook y YouTube en donde hizo un repute de sus 14 años de trayectoria como dirigente de la Máquina antes de su retiro.

Bajo el mando de Yibrín lograron alcanzar ocho finales de la cuales se conquistaron cuatro títulos, además formó parte dos planteles estelares (2003 y 2006) catalogado como una de las mejores generaciones en las últimas dos décadas.

Finalmente, Yibrín enfatizó en el futuro que le debe esperar al equipo sampedrano, además de sus aciertos y errores en su carrera. - ¿Piensa volver? - En detalle dejó sus respuestas.

¿Qué papel juega Mateo Yibrín actualmente en Real España?

Desde que me retiré siempre sigo ayudándole a la directiva en todo sentido, claro que con menos tiempo. Ahora tenemos conversaciones con dirigentes, yo los apoyo, ellos toman las decisiones a nivel deportivo y administrativo, han tenido aciertos y desaciertos, pero seguimos apoyando. Uno tiene que ser leal a la institución.

¿Qué tanto ha cambiado Real España en las últimas décadas?

Real España ha sido una de las instituciones más estables a lo largo del fútbol hondureño desde que yo tengo afición al fútbol, siempre he visto como el Real España ha estado en manos de gente honorable, trabajadora y responsable. Ha sido un club que en su historia ha estado luchando por los campeonatos, siempre en algunas épocas más protagonistas que en otras.

¿Qué ha sido de la afluencia económica del equipo?

Tuvimos unos años buenos cuando fui presidente, logramos cerrar contratos publicitarios, después tuvimos un bajón y nos volvimos a levantar con la venta de Bryan Róchez. Real España sigue siendo un club correcto administrativamente hablando, pero tiene dificultades como todos. Han encontrado un plantel que ha ido en ascenso, si se logra mantener a los jugadores y cuerpo técnico, seguirá siendo uno de los equipos favoritos para próximo económico.

Mateo Yibrín en una de sus entrevistas para DIEZ

¿Por qué Real España no logra estabilidad en cuanto a títulos?

La mayor parte de la gente que escribe en redes sociales no tienen mucho recuerdo de la historia. Dicen que Motagua de los últimos años, pero los mismos directivos que están allí estuvieron 13 años sin ganar un título, Marathón estuvo 17 años sin ganar un título. Los únicos equipos que a lo largo de la historia estuvieron peleando finales fueron Olimpia y Real España. Motagua y Marathón han tenido buenos años, pero que no se olviden que estuvieron 17 y 13 años sin ver una.

¿Qué hay de la sequía de Real España?

La sequía más grande de Real España fue de casi 10 años, del 1994 al 2003, ganamos el título en Tegucigalpa. Para mí Real España es la institución más importante, que haya ganado más o menos que Olimpia o Saprissa en Centroamérica son otros cien pesos, pero ni Olimpia ni Saprissa tienen un tricampeonato como el que tuvo Real España del 74´ al 76´y tampoco ninguno saben de lo que es tener una casa Real, dándole un título honorario como Real España.

¿Ante su mirada por qué Real España no logra un éxito sostenido?

Yo le atribuyo principalmente a la inestabilidad del cuerpo técnico de Real España. Cuando tuvimos a Edwin Pavón acababa de salir campeón con el Olimpia y yo me lo traje a Real España, desde un inicio nuestro deseo era que Edwin Pavón hiciera carrera en Real España. Pero a medio torneo me llamaron de la Fenafuth para cederlo a la selección nacional. Yo le traje todo lo que me pidió, era un equipo bien preparado.

¿Qué pasó con el proyecto de Juan de Dios Castillo?

Luego vino Juan de Dios Castillo, quedamos campeones. Cuando lo trajimos vino por 4 mil dólares, pero después que quedó campeón me pidió 11 mil dólares de salario. Yo le dije, -no podemos pagar once mil dólares, aunque usted se lo merezca-. Así fue como salió de Real España, hay cosas que la gente no entiende. Luego vino Pepe Treviño, pero se fue por problemas familiares.

¿Siguen buscando proyectos a largo plazo en Real España?

Lo hemos intentado, Hernán Medford salió campeón y la idea era que estuviera varios torneos más con Real España. Rafael Callejas llamó que se lo quería llevar a la selección y lo hizo. Hay muchos factores, entre económicos y selección nacional que no nos ha permitido tener estabilidad. Ojalá que lo encontremos. Real España realmente necesita un proceso como el que tiene Motagua con Diego Vázquez. Real España necesita encontrar su Diego Vázquez, esa es la realidad.

¿El fanatismo es parte de la normalidad de los dirigentes de Real España?

Real España toda la vida lo han dirigido empresarios y políticos. Eso es lo que pasa. Nosotros tratamos de poner orden administrativo y sabemos decirle que -no- a los técnicos. Estos llegan a las instituciones y se olvidan que trabajan para el equipo. Se pierden a veces y piensan que trabajan para los jugadores. Tenemos que pararlos en seco y decirles que no. Las principales situaciones son cuando quieren que se contraten jugadores o con algunos contratistas son amigos de ellos, les decimos que no. Esas cosas traen conflictos.

¿Cómo traduce la salida de Hernán Medford?

Estoy seguro que se fue molesto porque Real España hace seis meses que se marchó estaba pasando una situación económica complicada y había salarios atrasados. Por eso se fue, esa fue su queja, la parte económica. Esa es la realidad del fútbol de Honduras, quiten al Olimpia y de allí todos estamos con déficit.

¿Quedó con las puertas abiertas Hernán Medford en Real España?

Él se fue por un atraso fuerte en salario de jugadores, ellos se quejaban con él y los miraban en los entrenos; pues le llegó esa oferta de Costa Rica y se fue para allá. Esta fue la razón por la que se fue, aunque no lo haya aceptado.

Usted nunca ha callado sus críticas para entrenadores de Real España...

Real España es un equipo que debe aspirar, no solo a jugar bien, sino a ganar. Yo recuerdo que Primitivo Maradiaga se molestó conmigo porque empezando el torneo la directiva actual le dio todo, pero iniciando el torneo fue a perder de una forma horrible ante Upnfm en su debut. En esas cosas yo siendo el malestar de la afición. Como directivo siempre sentí que mi deber era con la afición, no con los jugadores. Yo llegué como aficionado, no viendo qué tipo de negocios hacía. Así que cuando un técnico tiene un mal partido, claro que uno se molesta porque siente lo que siente el pueblo aurinegro.

¿Cuándo será la oportunidad de dirigir para Carlos Pavón o Wilmer Cruz en Real España?

No sé qué están pensando la directiva en estos momentos. Entiendo que Ramiro Martínez va a seguir, pero Carlos Pavón es alguien que si quiere dirigir Real España, él va a dirigir Real España, pero debe querer hacerlo. No sé si tiene planes de volver a dirigir.

¿Está vetado Wilmer Cruz de Real España?

Varias veces se habló de él, pero que yo sepa, no. Lo que pasa es que él ha tenido altibajos en su carrera y la directiva que tomará decisiones ve eso, pero sí tienen las puertas abiertas para ser técnico de Real España, pero tendría que hablar los directivos con él.

¿Temor por algo que hizo en su pasado?

Recuerdo que cuando iba a escuchar las reuniones, uno de los temas era las argollas que armaba Wilmer Cruz como jugador. Era un gran líder y armaba relajo con los jugadores en sus tiempos. Ahora es un hombre maduro.

¿Quién ha sido el DT más rebelde que tuvo en Real España?

Eso me lo reservo, pero con Hernán Medford yo le hablaba de frente. Él siendo muy inteligente y maduro sabía entender y responder. En ese sentido depende de cada persona.

¿No sacó chispas con Medford?

No, para nada. Cuando se fue para la selección -yo le dije a Callejas que no se lo llevara en agosto, que esperara hasta enero-, pero no hizo caso ni él, ni Callejas. Con todos los técnicos he tenido buena relación, con él unico que al final no tuve fue con Ramón Maradiaga porque es una persona que tiene carácter especial, pero lo considero un buen profesional.

¿Cómo quedó tu relación con Primitivo Maradiaga?

Tengo buena comunicación con todos los técnicos, menos con Primi. No me gustó su reacción cuando le critiqué por cómo jugaba su Real España cuando estaba con esta nueva directiva. Él respondió de forma agresiva y ofensivo.

¿Qué opinas del regreso de Mario Martínez?

Mario Martínez sabe que le tengo un gran estima. Es un jugador que creció en Real España, es españolista a la muerte. Ojalá que rinda como lo hizo en Real España.

¿Cuál es el desacierto más grande que tuvo usted como dirigente de Real España?

Tuve varios, no solo uno. Especialmente en contrataciones que no funcionaron. Uno como dirigente aprende en el camino, no hay una escuela para hacerse dirigente. Me equivoqué muchas veces, aún así fuimos a ocho finales, ganamos cuatro y perdimos cuatro. Quizá el tiempo me de chance de volver. Ahora quienes están tienen la energía de hacer lo mejor por Real España, hay que apoyarlos. Yo estoy con muchos compromisos, quizá algun día (regrese), pero no pronto.

¿Por qué se retiran los dirigentes de los equipos de fútbol?

Se cumplen los ciclos. El facto más desgastante es el financieron. Es un tema diario. La gente que nos critica debe entender que esta presión es diaria. Hay tantos esfuerzos que al final la gente no lo ve. Las energías se acaban. Antes de retirarme ya le había ofrecido al equipo a una empresa hondureña, traté de convencer a otros amigos para que tomaran el liderazgo, pero nunca encontré a alguien que nos relegara en la parte financiera.

¿Cuál fue la plantilla más cara que tuvo?

Hay dos equipos. El de 2003 (Luciando Emilio, Carlos Pavón), fue un equipazo. Pero hay gente que me dice que fue mejor equipo el de Trevinho con Tyson Núñez, Marlon Peña o Luis Guifarro. La plantilla más elevada fue de 2.8 millones de lempiras (mensuales).

¿El futbolista más caro?

El futbolista en el que más inversión hicimos fue Carlos Pavón.