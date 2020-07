Blog de Kike Lanza: "Para Fenafuth el fútbol femenino no existe, no es importante".

Por Kike Lanza

Hace algunos años atrás, un afamado ex presidente de Fenafuth en su conferencia de prensa de despedida, dejo una declaración que me reventó las esperanzas. En esa ocasión, el ex presidente dijo: “Fenafuth no es la responsable de que el fútbol se desarrolle en Honduras”. Uff, eso fue doloroso para un periodista como yo, que he andado por el mundo del fútbol y sé muy bien cuál es la realidad de las cosas.

He sido un empedernido soñador de que en mi país el fútbol un día caerá en grandes mentes y manos administrativas y que todo será diferente. Yo aún sueño con que los Proyecto Gol que FIFA financió hace muchos años atrás, aparecieran como arte de magia, porque aun no sabemos dónde están; que los niños en ligas menores tuviesen canchas dignas para competir, donde no dejen la piel sábado a sábado; he soñado con solidas ligas de fútbol playa, sala y femenino porque anualmente llegan presupuestos a Fenafuth para su desarrollo.

Hay muchas razones para soñar de esta manera. Una de ellas porque me da envidia de la buena que en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Belice sí exista todo lo que yo he soñado. Un poco de impotencia también porque los presupuestos para tener una infraestructura soñada han existido y evidentemente no se administró para dichos fines. Aspiro como hondureño que los fondos FIFA en general sean bien destinados. Pero bueno, yo solo soy un soñador. Y en un buen contexto, los sueños eso son, sueños. A quién le puede importar los míos, a muy poca gente.

Yo siempre pensé que las cosas con Jorge Salomón al mando de la Federación serían distintas y que por fin se tomaría un camino que fuese esperanzador. Pensé que las cosas tendrían otro rumbo, el rumbo del desarrollo y crecimiento del fútbol, Planificaciones novedosas que vaya encaminadas a modernizar nuestro deporte rey, proyectos que ilusionen al crecimiento infraestructura, pero no ha sido así, las cosas siguen igual o peor. Hasta este momento no se necesita mucho para pensar que en lugar de crecer, se está retrocediendo.

EL DINERO DEL FÚTBOL FEMENINO

Recientemente, Salomón, casi de una manera “reencarnada”, sembró una terrible duda sobre los fondos FIFA para el fútbol femenino. En conferencia de prensa anunció que: “discutiremos con FIFA porque tenemos otras necesidades a parte del fútbol femenino. Veremos si aplicaremos a esos fondos, se tiene que activar el fútbol de Primera y Segunda División”



La semana pasada, FIFA anunció la inyección económica para sus 211 federaciones en el mundo. 1,500 millones de dólares serán destinados en el Plan de Apoyo de la FIFA Covid-19.



"Subvenciones: todas las federaciones miembro tendrán a su disposición una subvención de solidaridad universal de 1 millón de USD y otra más de 500 000 USD que se destinará específicamente al fútbol femenino. Asimismo, cada confederación recibirá una subvención de 2 millones de USD"



Como parte de subvenciones, FIFA entregará a Fenafuth 1.5 millones de dólares para la reactivación del fútbol en el país, con un apartado bien preciso y casi exigente, 500 mil dólares deben ser invertidos en el fútbol femenino. En otras palabras, hagan con el otro millón lo que deseen, pero los 500 mil son sagrados para el fútbol femenino.

Yo le solicitaría o sugeriría al presidente de Fenafuth que no haga tal cosa. Que por favor no eleve esa petición al Comité FIFA. No será bien vista y le creará una imagen de insensibilidad. Si lo hace, le denegaran tan grosera idea.

Las selecciones femeninas de Honduras se han conformado por chicas del fútbol burocrático.





LO DICE FIFA: Modelo de Gobernanza: al objeto de gestionar el plan de manera efectiva, se implantará un estricto control del uso de los fondos, además de requisitos de auditoría y unas condiciones claras de devolución de préstamos. También se creará un comité de dirección encargado de supervisar la puesta en práctica de estos mecanismos de gobernanza. Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión de Gobernanza de la FIFA, ha sido designado para liderar el comité. Rehn, actual gobernador del Banco de Finlandia, es también miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y fue vicepresidente de la Comisión Europea.



¿Por qué es injusto? Creo que ya basta. Las actuales autoridades de la Federación deberían poner un alto al sacrificio que por años ha sufrido el fútbol femenil. Años tras años, Fenafuth ha recibido fondos para el desarrollo de esta rama del fútbol y al sol de hoy es evidente que el destinatario de esos fondos son para cualquier otra cosa menos para fortalecer las ligas o equipos del fútbol para damas. En otras palabras, para Fenafuth el fútbol femenino no existe, no es importante.

FÚTBOL FEMENINO Y LICENCIAMIENTO

Yo motivo a toda la banda del fútbol femenino a que se hagan fuertes y luchen por este derecho. Sobre todo porque para la FIFA ustedes sí son importantes. Hay un tema declarado ley, toda Federación de fútbol de cada país deberá contar con una sólida Liga de Fútbol Femenina. (Licenciamiento de Clubes).

Contacten a él o la representante con voz y voto en Fenafuth de la rama femenil y soliciten que tenga valor y exija desde adentro la correcta administración de esos fondos.



Normalmente todos mis sueños los he cumplido. No sé si este de ver el fútbol hondureño en mejores manos o mejores federativos se me va a cumplir. Pero mientras tanto, siempre levantaré mi voz como desde hace 15 años lo he venido haciendo en pro para que las cosas se hagan bien.



Ya basta Fenafuth, desarrollen el fútbol en su máxima expresión, dirijan los fondos para lo que corresponde. FIFA busca el desarrollo del fútbol a cada momento, hagan ustedes lo propio. Comiencen por destinar estos 500 mil dólares al fútbol femenil como manda el plan de apoyo de Fifa Covid-19.