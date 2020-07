Así es el murciélago de ''tamaño humano'' que se viralizó y causó terror en las redes sociales

Una fotografía de un murciélago de ''tamaño humano'' en Filipinas ha causado furor en redes sociales y algunos usuarios expresaron su angustia tras conocer al animal.

''¿Recuerdan cuando les dije que en Filipinas hay murciélagos de tamaño humano? Sí, esto es de lo que estaba hablando'', escribió un usuario de Twitter desde la cuenta @AlexJoestar622.

Según los expertos, se trata de un acerodon jubatus o murciélago diadema, la especie más grande del mundo. Este animal es original de Filipinas y puede alcanzar una envergadura de hasta 1,7 metros y un peso de hasta 1,2 kilos.

Dicha especie se encuentra en peligro de extinción debido a la caza furtiva y no tiene peligro alguno para la raza humana, ya que se alimenta esencialmente de frutas y son ''tranquilos''.







En Twitter han debatido sobre el tamaño real del animal porque algunos afirman que lo de ''tamaño de una persona'' es literal. Hay que entender que se hace referencia a la envergadura, es decir, la extensión de sus alas. Por ello, han compartido ilustraciones en las que se explica mejor su tamaño.

El propio usuario que divulgó la imagen ha hecho una serie de declaraciones tras el gran número de respuestas que ha recibido en las últimas horas.

''Me refiero al tamaño de un humano de 6 años o el de un perro pequeño. 1,70 m es la envergadura, no la altura. Siento haber usado el término 'medida de un humano', es como me lo habían explicado a mí durante mucho tiempo y así lo creía'', explicó.