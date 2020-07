''Álvaro Morales no tiene los hue...'': Faitelson le responde a su colega y defiende a Luis García

El caso del delantero Renato Ibarra por las acusaciones que tuvo por violencia familia y graves daños físicos a su expareja, desataron una gran polémica en ESPN cuando David Faitelson arremetió contra el futbolista y al Club América por dejar que un ''golpeador de mujeres'' continuara llegando a sus instalaciones.

Failteson y 'Perro' Bemudez protagonizan fea pelea en redes sociales

Álvaro Morales, también reportero de dicha cadena, se refirió al caso del ecuatoriano y acusó a Faitelson de ''doble moral'' tras atacar a Ibarra, pero de guardar silencio de Luis García (su excompañero en TV Azteca), de quien no quiso decir su nombre, pero recordó los señalamientos de que agredía físicamente a su entonces pareja, Kate del Castillo.

''Álvaro Morales no tuvo los pantalones o huevos, como se dice normalmente, para mencionar a Luis García. Me insinuó que yo había trabajado con un hombre que golpeó a una mujer. En ese sentido, yo nunca supe que Luis García tuviera ese comportamiento, nunca se le comprobó, nunca estuvo en prisión ni sufrió alguna detención'', comenzó diciendo Faitelson.

Failteson asegura que la Concacaf solo le genera retraso a México

''Es uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida y siempre lo tendré como un amigo'', añadió el polémico periodista. ''Yo conozco muy bien a Luis García, conozco perfectamente de qué y cómo lo acusaron, yo solo puedo decir que estoy con Luis García de todas'', dijo por su parte, José Ramón Fernández, en Fútbol Picante.

¿Qué dijo Álvaro Morales sobre Luis García?

''David Faitelson ha opinado que Renato no tendría que quedarse en el América. Yo te pregunto, ¿tú nunca trabajarías o has trabajado con un golpeador de mujeres? Para saber si es una postura tuya o pasa por el antiamericanismo que tanto profesas. ¿Otras empresas en las que has trabajado no han tenido golpeadores?'', fue lo que expresó Morales.