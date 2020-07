El blog de Astor: ¿Fondos del fútbol femenino para otras necesidades? "Es un insulto para la visión de FIFA"

Por Astor Henríquez

Estimado lector, hoy nos enfocamos en otro sector olvidado del deporte hondureño, es decir, el fútbol femenino; es por ello que hoy queremos brindar 5 pasos que pueden seguir los directivos de este sector o al menos servirles de guía para tomar su responsabilidad dentro del ecosistema del fútbol y no solamente culpar a Fenafuth por su situación actual; pero antes intentaremos anclar un contexto acerca del fútbol femenino…



Hace 5 años que el fútbol femenino a nivel internacional ha venido evolucionando a niveles muy interesantes; muchos concuerdan que la Copa Mundial Femenina en su edición de 2015 celebrada en Canadá, atrajo un interés sin precedentes hasta esa fecha; se menciona que la cantidad de telespectadores fue cercano a los 750 millones en todo el mundo y 1.35 millones de entradas vendidas para presenciar partidos en los estadios.

A partir de este evento, muchas ligas femeninas a nivel mundial comenzaron a volverse más sólidas en su organización y estructura, y con ello las jugadoras comenzaron a evolucionar en su capacidad de juego, llevándolas a muchas de ellas a profesionalizarse, cumpliendo su sueño de vivir disfrutando del fútbol. Resultado claro de ello fue la última edición 2019 de la Copa Mundial Femenina celebrada en Francia, la cual fue un éxito rotundo.

El fútbol femenino ha venido en evolución. Honduras se encuentra clasificada a la etapa final del Premundial Sub-17 de Concacaf.





Muy ligado a la evolución del fútbol femenino está el famoso Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, el cual fue aprobado por el Congreso de la FIFA el 9 de mayo de 2016, con la finalidad de desarrollar el fútbol a nivel mundial.

La primera edición del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA ("FIFA Forward 1.0") se desarrollo en el periodo 2016-2018; estando actualmente en vigencia la segunda edición, "FIFA Forward 2.0", a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.



El 13 de junio de 2018, el Congreso de la FIFA decidió aumentar considerablemente la inversión en el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA del ciclo 2019-2022, con un incremento del 20% en los fondos a los que tiene derecho anualmente cada una de las 211 federaciones miembro y las seis confederaciones. - Los cambios más relevantes que sufrió el Programa FIFA Forward para su versión 2.0 fue en los aspectos de informes, auditorias y asimismo en el aspecto económico.



Considero que lo mínimo que debería efectuar Fenafuth y para efectos de transparencia, es brindarle a la comunidad deportiva informes periódicos relevantes que trasciendan de una simple conferencia de prensa, en la medida avanzan las etapas del Programa FIFA Forward.

En otra ocasión tomaremos el tiempo adecuado para analizar y comentar a profundidad sobre la visión de FIFA a través de este programa y así valorar que tanto ha sido aprovechado por nuestra federación.- Mientras tanto continuemos conversando acerca del casi olvidado fútbol femenino en nuestro país.



Plan de apoyo de la FIFA COVID-19 puede ser un gran inicio para comenzar a evolucionar en nuestro fútbol femenino. El 25 de junio pasado el Consejo de la FIFA a través de videoconferencia, se reunió para adoptar importantes decisiones de cara al futuro del fútbol, con la finalidad de brindar apoyo urgente a la comunidad del fútbol y así hacerle frente a la actual pandemia y a sus terribles consecuencias.

Las ligas de fútbol femenino en Honduras alzaron la voz tras las palabras de Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth.





El Consejo de la FIFA aprobó un plan mundial de ayudas en donde se invertirán 1500 millones de dólares en tres etapas. - En las dos primeras fases del plan, la FIFA transfirió primeramente todos los fondos Forward para gastos operativos a las federaciones de manera inmediata, y asimismo se les brindó a las federaciones miembro la oportunidad de convertir las partidas dedicadas al desarrollo en fondos operativos para paliar la crisis generada por el COVID-19; en caso de hacerlo así, las federaciones miembros tenían el compromiso de invertir en el fútbol femenino al menos el 50% de los fondos transferidos, lo cual es un sueño inalcanzable para el poco o nulo fútbol femenino existente en nuestro país.



Ahora enfoquémonos un poco en lo que puede ser una gran oportunidad de organización y crecimiento del fútbol femenino en Honduras; el Consejo de la FIFA aprobó el inicio de la fase tres del Plan de apoyo de la FIFA COVID-19, el cual incluye subvenciones y préstamos para las 221 federaciones miembros. - Y en esta ocasión nada más abordaremos el tema de las subvenciones, en donde FIFA literalmente enuncio lo siguiente:



“Todas las federaciones miembros tendrán a su disposición una subvención de solidaridad universal de 1 millón de dólares y otra más de 500,000 dólares que se destinará específicamente al fútbol femenino. Asimismo, cada confederación recibirá una subvención de 2 millones de dólares”.

UNA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO QUE NO EXISTE

Los Estatutos de Fenafuth en su artículo 10 ya establecen a una Liga Nacional de Fútbol Femenino que no existe, como miembro de FENAFUTH, a la cual se le brinda una representación a través de 2 diputados en el propio Congreso de Fenafuth.- Asimismo sus estatutos establecen en su artículo 61, que será la encargada de organizar, coordinar y supervisar las competiciones de Primera División, Segunda División, campeonatos locales, regionales e interregionales, Torneos de Copa y cualquier competencia que tenga a bien organizar, lo cual incluye al futbol femenino dentro de sus competencias.



Pero leer las declaraciones del máximo dirigente de Fenafuth enunciando que discutirán con FIFA si estos fondos del fútbol femenino pueden ser aplicados a otras necesidades, es un insulto a la visión que FIFA está desarrollando para transformar el ecosistema del fútbol femenino; sino valoremos el incremento que FIFA ha efectuado en las plataformas de formación en liderazgo orientadas a atraer mujeres a los altos cargos del sector futbolístico.

FIFA tiene la convicción que la participación de las mujeres en el fútbol servirá en gran medida para cumplir los objetivos primordiales que tiene como organización rectora del fútbol mundial, promover el balompié, proteger su integridad y acercarlo a todo el mundo; solamente con mencionar que FIFA visiona y anhela que la participación de las mujeres se duplique a 60 millones en todo el mundo para el año 2026, sumado a esto el reciente anuncio por parte del Director Legal de la FIFA en donde se espera que para el próximo año 2021 el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de Jugadores sufra algunas enmiendas encaminadas a brindarle una mayor protección a los derechos de las jugadoras.



Tampoco quiero quitarle responsabilidad al sector del futbol femenino como tal, si bien es cierto, los dirigentes con mayor antigüedad en el futbol femenino han venido casi por los últimos 15 a 20 años haciendo “milagros” para que muchas ligas aficionadas a nivel nacional no desaparezcan; cuanta mayor responsabilidad tiene nuestra federación que hace casi 4 años que se dieron a conocer los requisitos generales para el licenciamiento de clubes, y hace más de 2 años recién culmino la primera etapa en papel de dicho licenciamiento; con este ritmo de evolución, pareciera lógico el olvido hacia nuestras ligas femeninas de fútbol aficionado.



5 pasos que pueden seguir los directivos del fútbol femenino o al menos servirles de guía para tomar su responsabilidad dentro del ecosistema del futbol:



1. Evaluación objetiva interna. Evaluar si la estructura y organización interna de cada club corresponde a la figura legal idónea; no es concebible exigir apoyo y máxime fondos económicos, sin tener bien organizado y estructurado cada club.



2. Organismo de representación. Organizar y estructurar un organismo en donde pueda estar representada cada liga aficionada a nivel nacional; este organismo puede ser el enlace para trabajar en conjunto con Fenafuth.



3. Plan de acción. Una vez organizados y estructurados, elaborar un plan de acción 2020-2030 con objetivos medibles periódicamente, tomando como punto de partida las necesidades urgentes actuales y el hecho que se debe urgentemente incentivar a las niñas a que jueguen fútbol desde temprana edad, para que luego de manera natural el futbol base y juvenil femenino se vayan consolidando.

4. Presentar y socializar con FENAFUTH el plan de acción.



5. Acudir a FIFA. Una vez ejecutados los puntos anteriores por parte del sector femenino del fútbol y aun así no obtienen el apoyo y la respuesta adecuada por parte de Fenafuth, la ganancia es que ya tendrán una estructura y un plan de acción adecuados para sustentar su postura ante FIFA producto de la negativa de nuestra propia federación en buscar desarrollar y evolucionar el futbol femenino tal y como FIFA lo visiona.



Estoy convencido que el Plan de apoyo de la FIFA COVID-19 puede ser un gran inicio para comenzar a evolucionar en nuestro futbol femenino, hasta la próxima…



