Omar Elvir confirma que tuvo ofertas de la MLS y de Ecuador: "Pero no se dio"

Omar Elvir, lateral izquierdo del Motagua, confesó que tuvo posibilidades de marcharse a la MLS o a Ecuador, pero el tener contrato le termino pasando factura.

"Tiempo atrás tuve ofertas del extranjero. Lastimosamente he tenido contrato y eso es complicado, por lo general los equipos tratan de buscar su beneficio y es entendible. Lastimosamente eso muchas veces trunca la posibilidad. Tuve posibilidades de la MLS y Ecuador, pero no se dio. Ahora estoy trabajando para ver si en un futuro se puede dar", dijo en entrevista al programa Sin Anestesia.

En junio de 2019, cuando quedó sin contrato con los azules hubo rumores del fuerte interés de Olimpia. ¿Estuvo cerca de fichar con el albo?

"Para mí fue un privilegio que una institución tan grande como Olimpia mostrara interés en mí. Sí hubo cierto acercamiento, no puedo decir que de manera directa porque la parte profesional de Olimpia en cuanto al pacto que tiene con Motagua de no pretender jugadores mientras no se descarten, lo muestran a cabalidad. Pero si no hubiese firmado con Motagua, seguramente al momento hubiese tenido pláticas con ellos. A nadie se le cierran las puertas, más allá del sentimiento, uno debe establecer una carera profesional" agregó.

El motivo por el que Pinto nunca lo convocó

Entre otros tópicos, Elvir se refirió a la Selección de Honduras. Durante el proceso de Jorge Luis Pinto mostró un gran nivel, pero nunca fue tomado en cuenta por el cafetero.

"No sé si era el mejor lateral del momento, pero consideraba que estaba haciendo un buen trabajo. Nunca me crucé con Pinto y nunca le hubiera preguntado por qué no me llamaba, porque trato de respetar. Siempre los entrenadores van a tener la razón siempre y los perjudicados serán los jugadores si no respetan. A uno le queda la tranquilidad porque las condiciones están".

¿Por qué cree que Pinto nunca lo tomó en cuenta? "El profe en una entrevista dio un punto de vista de porqué no me tomaba en cuenta. Dio a entender que por mi estatura y se respeta porque cada entrenador tiene un biotipo de jugador afín a él. Yo respeté, simplemente siempre deseé la posibilidad y no se dio. Ahora esperamos en este nuevo proceso tenerla y aprovecharla".

Han aconsejado a Henry Figueroa

"Lo tuvimos de compañero y puede dar fe que no solo a él, sino a los demás, pero a él siempre lo aconsejábamos siempre. Le hablámos no solo de Dios si no de todos los ámbitos de su vida para que pudiera triunfar. Más allá de sus condiciones, los consejos eran por el lado humano. Se los hemos brindado, le advertimos lo que podía pasar si tomaba malas decisiones, si tenía influencia de amistadas que no le estaban ayudando. Allí esta el caso y es ejemplo para los demás. Hau que confiar en Dios que encuentre una solución y lo haga reflexionar para que cambie el rumbo de su vida".

El nombre de su restaurante: D'lier



"La D está en mayúscula y es por Dios, que es la base de todo. Li es por Licona, la E por Elvir y la R por los apellidos Ramírez y Recarte de nuestras esposas".