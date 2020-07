¿Se casará Cristiano Ronaldo? Georgina Rodríguez muestra impresionante anillo en Instagram   

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llevan juntos desde 2017, en las últimas horas la prensa mundial ha levantado el rumor de que la relación podría pasar a un siguiente nivel.

La argentina y el portugués viven una vida feliz juntos, pero unas fotografías en el Instagram de Georgina hacen hablar de una boda secreta.



Desde hace unos meses se rumora la posibilidad de que se hubieran casado en secreto, sin embargo, nunca ha existido una confirmación por ninguno de los dos lados.

Ahora el rumor es que podría haber boda tras las últimas fotografías de Georgina Rodríguez donde presume un impresionante anillo con diamantes en su cuenta oficial de Instagram.



“Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otros”, escribió la modelo argentina dejando también destellos de belleza que no faltan en sus imágenes.

¿Cómo conoció Georgina a Cristiano?

Rodríguez contó para la revista italiana Grazia el día que conoció a CR7 y lo que sintió al verlo por primera vez en su vida. Aunque esa primera vez no pudo conversar mucho con él.

Fue en la tienda Gucci de Madrid, donde la modelo trabajaba como vendedora, pero no fue hasta días más tarde, al coincidir en un evento de otra marca, cuando hablaron más relajadamente.



“Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”.