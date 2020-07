Liga Nacional de Honduras iniciaría ahora hasta en septiembre, pero no es muy seguro

Roque Pascua, exsecretario de Liga Nacional y siempre directivo en el fútbol hondureño, ha manifestado cómo está el panorama en cuanto a la reactivación del fútbol en Honduras.

Las autoridades de Primera División han mencionado que en la segunda semana de agosto podría iniciar el campeonato, pero esto es utópico pues ningún club ha comenzado la pretemporada ante el alto número de casos por coronavirus en la nación y la crisis financiera que enfrentan.

Pascua en entrevista a Televicentro dijo que iniciar el 15 de agosto es un sueño y se prevé un retraso aunque esto va de la mano con las condiciones sanitarias del país y las finanzas de cada institución.

“Aunque haya una fecha establecida y que conocen todos los equipos, como ustedes saben el 15 de agosto, miramos muy difícil que se pueda iniciar en esa fecha. En primera instancia por la situación de país, con la situación sanitaria no dan los tiempos para iniciar el torneo, por otro lado la difícil situación que está viviendo la mayoría de equipos en la Liga Nacional”.

Y agregó: “Hemos podido platicar con la gente de Sinager, gente de Copeco y gente que está dentro de la toma de decisiones como país; cada vez que hablamos con ellos no se nos asegura que se vayan dando las condiciones como para poder iniciar el campeonato”.

Roque Pascua considera que el Torneo Apertura podría arrancar en septiembre, pero tampoco lo ve tan seguro ya que ahora mismo no se puede planficar y que haya seguridad en que todo salga bien.

“No podemos iniciar un campeonato a medias. Si vamos a iniciar el torneo lo vamos a iniciar sabiendo que lo vamos a terminar y que se den las condiciones necesarias. No podemos poner en riesgo inversiones de las personas que aportan al fútbol, para mí en lo particular es esperar y así se lo he dicho al presidente. Yo daría un compás de espera de 15 días más y estaríamos hablando tentativamente de poder pensar en iniciar el torneo los primeros días de septiembre si se dan las condiciones. De nada sirve correr a iniciar un campeonato cuando los perjudicados si se llegase a parar serían los equipos”.

Para la última semana del mes de julio se realizará la Asamblea de Liga Nacional donde se dirá cuándo iniciará el torneo. Se está a la espera del millón de dólares que dará la FIFA y si al final el Gobierno brinda un apoyo como en su momento se manejó.