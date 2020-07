El blog de Nerlyn Membreño: Las palabras de Ferguson y la capacitación para los técnicos hondureños

Redacción

La carrera de un entrenador de fútbol es bastante compleja, es una carrera en la que debes de considerar una serie de factores que no solo son parte de la preparación de un equipo, así lo menciona el señor Alex Ferguson en su libro 'Liderazgo' en el que habla sobre 'Ser uno mismo'.

''¿Como se convierte uno en si mismo? De joven jamás lo pensé demasiado, pero, al empezar a jugar al fútbol y sobretodo tras convertirme en manager, empecé a interesarme cada vez más en esa cuestión.'', Sr. Alex Ferguson.

Me llama la atención estas palabras del señor Ferguson y al mismo tiempo me deja cierta reflexión que comparto con ustedes. La carrera de fútbol requiere de mucho estudio, análisis, estrategia, pero sobre todo de mucho conocimiento del juego, y considero que éste se consigue a través del tiempo y de las experiencias que uno puede llegar a tener.

Muchas veces pasa que al entrenador de fútbol se le cuestiona y se le evalúa de manera injusta, se le toma en cuenta solo el resultado de un partido o de una temporada, y se entiende por los tiempos que vivimos. Sin embargo, es bueno considerar dentro del análisis y la evaluación, el valor adquirido con el tiempo por dicho entrenador de fútbol.

Les comento que actualmente soy el presidente del Colegio Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras (CONEFH) y este tiempo ha servido para capacitarnos.

Desde el día 22 de marzo estamos en conferencias vía plataforma de zoom de forma consecutiva. Hoy cumplimos la ponencia número 100 en la que hemos tenido la oportunidad de tener como exponentes a muchos entrenadores, futbolistas en retiro, doctores, preparadores físicos, periodistas, directivos, árbitros, tanto hondureños como extranjeros, quienes nos han compartido conocimiento, experiencias y metodología del entrenamiento del fútbol.

Esto con el propósito de actualizar conocimiento y buscar a través del mismo, crecimiento profesional en esta digna carrera, ya que muchas veces se habla de la ''poca'' capacidad del entrenador hondureño. En la mayoría de los dueños de equipos o dirigentes se tiene la percepción de que no estamos capacitados para trabajar en sus equipos y selecciones, situación que no comparto.

Muchas veces el entrenador es evaluado y analizado por personas que no tienen tanto conocimiento del fútbol y eso a la larga afecta el desarrollo del mismo y en países como el nuestro se ve reflejado un su poco crecimiento.

Me tocó tener muy buenos entrenadores en mi etapa de futbolista, tanto hondureños como extranjeros, aprendí mucho sin mirar su nacionalidad, todos me dejaron cosas buenas, por eso hoy como entrenador me da pesar como se marca diferencia entre uno y otro según su nacionalidad.

Por eso en el CONEFH estamos trabajando en capacitar y preparar a los entrenadores y que nuestro medio vea en ellos el perfil del entrenador para su equipo o selección, porque el fútbol hoy ya no tiene fronteras ni nacionalidades.

Como les decía, hemos tenido charlas consecutivas y eso nos ha permitido dentro de las mismas recibir conocimiento y actualización del fútbol. También sacar conclusiones importantes de cara al futuro del mismo, el rol del entrenador es clave para eso y estamos creyendo que hay suficiente capacidad para que los equipos y las selecciones tengan un buen rendimiento y así promover el desarrollo del fútbol.

En esas charlas hemos destacado los grandes logros adquiridos por entrenadores en nuestro fútbol tanto en equipo como a nivel de Selección:

- El Mundial de España 1982 con Jose de La Paz Herrera.

- Copa América 2001 con Ramón Maradiaga.

- Olimpia clasificación al Mundial de Clubes 2001 con Edwin Pavón.

- Regreso a un Mundial 2010 con Reinaldo Rueda.

- Clasificaciones a mundiales juveniles tres veces de José Valladares.

¿Cómo se lograron esos eventos históricos de nuestro fútbol que marcaron diferencia y hoy son la base para seguir creciendo y buscando con mayor ilusión esos objetivos que nos den a conocer a nivel mundial? Con expositores de la talla de: Hector Vargas, Diego Vasquez, Pedro Troglio, Fernando Araujo, Fabian Coito, entre otros.

Así que este ha sido tiempo para capacitación del Colegio Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras (CONEFH).