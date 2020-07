“Se tambalea el inicio de la Liga Nacional con equipos quebrados y en procesos de ventas”

Por Orlando Ponce

Aumenta la incertidumbre sobre las fechas en que volverá la Liga Nacional Profesional en Honduras. Los signos son muy pesimistas debido a que varios clubes están quebrados económicamente y en otros casos están en procesos de ventas, como es el caso del Real de Minas.

Resulta imposible que el campeonato Apertura de la temporada 2020-2021 pueda iniciar el 15 de agosto ya que los tiempos no cuadran y es necesario buscar nuevos escenarios en la próxima asamblea de la profesional.

Debido a los efectos devastadores de la pandemia por Honduras, la mayoría de clubes de la primera división se han visto fuertemente afectados, incluyendo los cuatro denominados grandes: Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, que han tenido que hacer reducciones de salario y recortes de jugadores, sobretodo en el caso de los dos sampedranos.

Debido a las circunstancias sanitarias adversas, los clubes que ya estaban preparados para iniciar el proceso protocolario de bioseguridad, han tenido que dar marcha atrás, entre ellos Motagua, España y Olimpia.

Los restantes seis miembros de la Liga Nacional arrastran enormes deudas desde el torneo pasado que no pudo finalizarse, debido a los efectos de la pandemia. Como alivio económico, la FIFA anunció la semana pasada un aporte de 1.5 millones de dólares para la Federación de Fútbol de Honduras, de los cuales 500 mil dólares deber ser para el fútbol femenino.

Pero aún no está claro cuánto le daría la Fenafuth a la Liga Nacional y como esta distribuirá dichos recursos entre sus afiliados. Igualmente la Fenafuth deberán dar su tajada a la Liga Nacional de Ascenso y al sector amateur.

Los fondos que llegarían de la Fenafuth, en una fecha por confirmarse, tampoco ajustarán para que los equipos puedan salir de la crisis económica en la que están inmersos por malas administraciones. A la par de esto, hay una gestión ante el gobierno de la República en la que se están solicitando 35 millones de lempiras los cuales saldrían de los.fondos que estaban aprobados para la Copa Presidente, la que todo indica no se realizará este año.

Varios equipos como Real España y Motagua se han manifestado en contra de que el gobierno proporcione fondos para la Liga al considerar que la prioridad debe ser el factor salud. Ahora bien, conviene analizar ahora más que nunca, cómo se deberá jugar el próximo torneo tomando en cuenta todas las condiciones adversas.

Los denominados grandes están convencidos que el campeonato no podrá iniciar en agosto como era la intención. Si el certamen no puede iniciar ni en agosto ni en septiembre, la Liga deberá buscar un formato más rápido, el cual puede ser en jugar a una sola vuelta la etapa regular o dividir a los equipos en dos grupos, como se hizo por excepción en el Salvador. En lo demás jugar con semifinales o.con una pentagonal.

Hay que recordar que debido a las condiciones de emergencia no hay seguridad que en dos o tres meses se permitan las movilizaciones nacionales. A esto hay que sumar si en esos meses ya estarán abiertos los hoteles para que los equipos puedan alojarse. No de sabe aún cuando empezarán los protocolos de bioseguridad con los futbolistas, entrenadores, auxiliares, árbitros y otros actores.

Incluso no está claro de dónde saldrá el dinero para desarrollar todo ese protocolo el cual resultará muy costoso. Algunos médicos amigos míos dudan que por el resto de este año pueda haber fútbol de Liga Nacional debido a que Honduras.se ha.convertido en el peor país de la región con los contagios y letalidad.

No me quiero ni imaginar de las consecuencias económicas que probaría en los clubes la no reanudación del fútbol este año, debido a que se perderían los ingresos por patrocinadores y derechos televisivos. Señores no sigan durmiendo y actúen rápido.