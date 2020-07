Gonzalo Klusener, encantado con Motagua: “Desde el día que llegué me han tratado con cariño"

El delantero argentino del Motagua, Gonzalo Klusener, revela cómo la ha pasado en tiempos de pandemia en Honduras y lo que le ha cambiado la vida de cara al futuro ya que las cosas será distinto después del coronavirus.

No sabe si continuará después de diciembre que se le termina el contrato, pues el Covid-19 cambió muchos planes. Además explica que los defensores hondureños son muy recios en la marca y le gustaría seguir más tiempo.

“En Argentina están en una situación similar que acá, la incertidumbre de no saber cuándo van a arrancar el campeonato, es complicado para nosotros, entrenamos siempre con un objetivo en frente. El único objetivo que tenemos es mantenernos bien físicamente porque no sabemos si arrancamos dentro de dos semanas o un mes”, explicó Gonzalo en un live en Facebook y Youtube.

El exjugador de Talleres de Córdoba habló de lo que se ha encontrado en Honduras y lo que han comentado algunos por su edad. “Creo que los límites se los pone uno en la mente. Yo tenía las cosas claras, estaba pasando un buen momento en Argentina, sabía que podía rendir y puedo rendir más y para eso me dedico a mi trabajo. Nunca me pasó por la cabeza eso de la edad, si he escuchado las críticas. Pero en mi país hay muchos jugadores de mi edad que rinden en gran nivel, todo pasa por lo que uno me proponga. Hoy no veo cercano mi retiro, me siento con muchas ganas de entrenar”, contó el argentino.

Muchos criticaron su llegada por la edad, 36 años, cumple 37 en octubre y la pasa bien. “La gente nunca me ha tratado mal, no hablaron mal de la edad de porqué me han traído tan grande, yo desde el día que llegué me han tratado con cariño, me tocó hacer gol en el primer partido y en el clásico, hace que la gente me vea distinto. Yo me siento responsable de vestir la camiseta”.

Le gusta cómo se juegan los partidos en el país. “Los clásicos son todos especiales y se juega con una presión distinta y la gente te lo hace saber, quieren ganar ese partido y después ver el resto. En los dos clásicos hicimos buenos partidos y fuimos superiores ante un rival importante con buenos jugadores y buen técnico. Nos salieron las cosas bien de nuestro lado”, explicó el delantero argentino en charla con DIEZ.

“Yo tengo contrato con el club hasta diciembre y espero cumplirlo. Estoy esperando que esto arranque porque vine a trabajar. Por lo pronto este es el presente y futuro, si quiero continuar o no lo dirá la gente del club, mi rendimiento porque sin lugar a dudas representa lo que puede desenvolver y del entrenador si quiere seguir contando con uno. Son varias cosas las que se tienen que dar para una continuidad, por lo pronto, arrancar a entrenar y después se verá”, añadió Klusener sobre su futuro.

El delantero Gonzalo Klusener y Roberto Moreira han formado la dupla de ataque en el Motagua de Diego Vázquez

Sobre lo que le ha parecido el fútbol hondureño comentó: “Es un fútbol competitivo con los clubes que hay, lo que he dicho varias veces es que no se juega con tanta presión como en Argentina donde es intenso, por momentos acá tenés un tiempo más para resolver, ese tiempo más es medio segundo, un segundo y es importante para el jugador tomar decisión. Hay momentos donde se parece al argentino con defensores que son fuertes, pero más o menos es lo poco que vi, solo fueron dos meses de campeonato y luego vino la cuarentena”.

El delantero en seis partidos anotó cuatro goles y explica que solo había oído hablar de nombre, pero ahora todo es diferente. “De Honduras sabía muy poco, sí conocía varios clubes de acá, Motagua, Olimpia, Marathón, Real España que son los más importantes que participan en torneos internacionales y juegan ante clubes de la MLS, si sabía de nombres pero no en sí porque no tenía un amigo que hubiese venido a jugar aquí”, mencionó Gonzalo Klusener.