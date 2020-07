Enfermo y en el olvido, el drama que vive el técnico Hermelindo Cantarero: "No quiero morirme todavía"

Seguir a @kelvincoelloHN

Llorando y con su voz bastante triste, estornuda y da gracias a Dios por estar vivo. Es el drama del entrenador hondureño y uno de los mejores busca-talentos que hay en el fútbol nacional. Hablamos de Hermelindo Cantarero, quien sufre debido a la diabetes y actualmente tiene mucha tos. Dice que tiene temor de que esté contagiado del Covid-19.

El “profe canta” como se le conoce, ha sacado más de 800 futbolistas que han jugado en Liga Nacional de Honduras desde 1974 hasta la actualidad. Está en cama en Tocoa, Colón, sufre de azúcar y dice que solo Óscar “El Pescado” Bonilla y algunos directivos se han acordado de él.

Pide ayuda, necesita 20 mil lempiras para ir al médico a tratarse, pues teme por su vida. “Le pido a Dios que no me lleve ahorita porque tengo muchos planes, tengo buenos jugadores que voy a lleva a Liga Nacional, pero aquí estoy, en una hamaca, sufriendo con la enfermedad”, dice el entrenador de 66 años quien descubrió talentos como Rambo de León, Dani Turcios, Osman Chávez, Eddie Hernández, Douglas Martínez, Kervin Arriaga, Pescado Bonilla, Juan Manuel Cárcamo… entre otra gran cantidad.

“Necesito medicinas para la azúcar. Estoy bien fregado y le doy gracias a Dios por el día de hoy, pero lo que pasa que aquí en Tocoa está cerrado y no puedo ir a buscar medicina; ir a pedirle ayuda a esos muchachos como Dani Turcios, Kervin Arriaga, Douglas Martínez… ¡Ay Dios mío! A todos yo los llevé a Liga Nacional. Ahora solo Pescado Bonilla y Selim Canahuati se han acordado”, contó Cantarero.

El entrenador Hermelindo Cantarero, ha sido uno de los grandes busca talentos en Honduras, principalmente con el Platense.

“Ayúdeme usted sacando una nota que Cantarero está en una situación precaria”, dice al mismo tiempo que llora. “Le pedí ayuda al Congreso Nacional pero me dijo Jaime Villegas que todavía estaba bueno y estoy bien fregado. Osman Chávez apoyó pero dijeron que no. Yo estoy con la azúcar ya avanzada”, revela a DIEZ el técnico que ha sido clave en los procesos de selección Nacional menores porque muchos de sus talentos han destacado.

“Llevo seis meses sin trabajar, desde antes de comenzar esta pandemia y no tengo ayuda de nadie. Saqué tantos jugadores que todavía siguen jugando, la mayoría tienen dinero porque fueron a la Selección Nacional y no se acuerdan de Cantarero. Estoy bien fregado y me da pena pedirles, pero sí, es digno de admirar del “Pescado” Bonilla, don Selim Canahuati y Mario Sierra que me han dado la mano”, comentó el técnico.

Luego sigue: “Ahorita necesito 20 mil lempiras para comprar medicina y estar bueno. Solo imagínese cuanto jugador saqué de los pueblos, porque yo los iba a buscar y los llevaba, les pagaba el pasaje. Como le he servido al país ni el Congreso Nacional me ayuda”, dice al mismo tiempo que se interrumpe la plática por que sufre un ataque de tos.

El entrenador ha sido asistente en el Plantese en muchos procesos, la última vez fue con Hernán García quien falleció este año.

El temor que ahora tiene el profesor Cantarero es infectarse del virus Covid-19, pues hace dos meses se hizo la prueba y salió negativo. “Ojalá que no esté infectado porque yo estoy en una edad avanzada, 66 años… Me siento bien, pero este Covid-19 es como la gripe que no se da cuenta cuando pega, pero estoy escuchando que ya no hay cupo en los hospitales”, revela.

“Tengo miedo de morir pero le quiero servir unos dos años más a mi país, no me quiero morir todavía, quiero vivir, pero si toca… hay que aceptarlo. Si la gente me ayuda voy a luchar porque necesito un buen tratamiento ya que los que sufrimos azúcar las plaquetas se nos bajan. Se me salen las lágrimas porque no me quiero morir todavía”, cuenta muy apesarado el técnico.

Cantarero recuerda que los primeros jugadores que sacó y destacaron son Danilo “El Pollo” Galindo, exjugador del Olimpia, Raúl Centeno Gamboa que fueron los primeros, hasta los que ahora triunfan como Ilce Barahona, Kervin Arriaga, Douglas Martínez. “Yo los he sacado de los pueblos y los entrenadores los han formado como don Nestor Matamala y Cañón Fúnez, lo mío es buscar talentos”, manifestó el profesor Cantarero desde su casa en Tocoa, Colón.