Ultimátum al presidente de Liga Nacional: Siete equipos piden suspender el Apertura hasta nuevo aviso

DIEZ ha tenido acceso a la carta que este día le enviaron siete clubes de la Liga Nacional, al presidente Wilfredo Guzmán, en la que le dicen las verdades y se le rebelan argumentando su mala gestión frente a la profesional y piden la suspensión del próximo torneo Apertura hasta nuevo aviso.

La carta firmada por los presidentes de Marathón, Vida, Platense, Honduras Progreso, Real Sociedad, Real de Minas y Lobos de UPN, le dicen a Guzmán que si no se consigue el dinero de FIFA y del gobierno, no se presentarán a la asamblea ni a la pretemporada.

Ver. EL TÉCNICO HERMELINDO CANTARERO PIDE AYUDA

"Exigimos la más efectiva gestión de su parte para recibir íntegro la ayuda brindada por la FIFA, y de concretar la ayuda económica ofrecida por el gobierno de la República para que sea entregada a todos los equipos afiliados a esta liga", dice una de las peticiones de la carta.

Ver. 50 MILLONES DE LEMPIRAS SE OCUPAN PARA REACTIVAR EL FÚTBOL

LA CARTA ÍNTEGRA

Presidente Guzmán:

Deseamos que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, usted y su familia se encuentren bien. Mediante la presente y asumiendo la responsabilidad que nos caracteriza y ante la enorme incertidumbre que crea la situación sanitaria del país, en primera instancia solicitamos la suspensión oficial del torneo Apertura 2020-2021 hasta nuevo aviso.

Es dramático el escenario que se está viviendo en el país y no podemos alejarnos de la realidad vivida, el hacerlo no sería correcto, no sería humano.

En segunda instancia, señor presidente, no hemos tenido el apoyo esperado por su administración en cuanto a considerar de manera oficial la situación económica que vivimos como presidentes de nuestros equipos; en este último tiempo el haber postergado la toma de decisión del torneo Clausura 2019-2020 por la junta directiva de la Liga Nacional sin tomar en cuenta nuestra opinión. Causó un perjurio económico de mínimo 15 días de salarios que ahora debemos pagar sin haberse jugado un tan solo minuto en el campeonato.

Se nos dio como promesa la gestión de financiamiento ante una institución bancaria que sentimos que como vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras, pudo haber conseguido el aval necesario por parte de la Federación, aprovechando la presión que mantenía la misma sobre la liga para concluir el torneo de Clausura pasado. Lastimosamente sentimos que no se hizo el esfuerzo por ayudar a los equipos con esa situación económica.

Y a esta fecha señor presidente, nos encontramos con un apremio incompresible para iniciar el torneo de Apertura el 15 de agosto del año en curso, aun sin tomar en cuenta nuestra opinión como presidentes de los equipos, y peor aun, adoptando posturas dictatoriales como la del Presidente de la Federación, donde se afirma que no se dará ayuda donada por la FIFA a los clubes, sino que serán ellos los que decidirán sobre la misma.

Presidente, los abajo firmantes basándonos en la relación de hechos anteriormente referida y tomando en cuenta la necesidad que tienen nuestros equipos de recibir apoyo económico real y los más pronto posible, hacemos de su conocimiento que hemos tomado las siguientes determinaciones:

1. Exigimos la más efectiva gestión de su parte para recibir íntegro la ayuda brindada por la FIFA, y de concretar la ayuda económica ofrecida por el gobierno de la República para que sea entregada a todos los equipos afiliados a esta liga.

2. De no lograr ambas ayudas descritas en los numerales anteriores, no participaremos en la próxima asamblea de la liga y no apoyaremos el inicio del torneo Apertura 2020-2021.

Esperando la gestión debida:

Firman: Presidentes de los clubes, Marathón, Vida, Honduras Progreso, Real Sociedad, Platense, Real de Minas y Lobos de UPN.