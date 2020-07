Benito Floro, extécnico del Alajuelense revela que en el club "manudo" hay jugadores desleales

La Liga Deportiva Alajuelense, equipo donde milita el hondureño Alex López que ha tenido una dificultad para volver a ganar un título, suma un nuevo capítulo donde se informa que al interior del club hay anticuerpos con los técnicos.

El entrenador español Benito Floro, estratega que estuvo en 2017 al mando del club, hace poco, reveló que hay jugadores desleales, lo que en Honduras conocemos como "argollas" que le hacen daño al club.

“La Junta directiva tenía buenas intenciones pero la situación era conflictiva en responder a las exigencias de la afición porque la afición no da tiempo. Y es más difícil cuando se acerca un cambio generacional. Se tiene que tener mucha seguridad con lo que se hace. Se rompió el equilibrio porque ni la Comisión Deportiva con miembros con actitud negativa. Además el trabajo interno iba en retroceso con la buena relación”, dijo en entrevista al portal Everardoherrera.com de Costa Rica.

Y es la situación que vive el Alajuelense ha venido siendo cuestionada desde hace muchos años, pues hay futbolistas que se mantienen en el club a pesar de que su rendimiento no es el mejor y esto fue desnudado por Floro.

“La situación requería de futbolistas que luego demostraron no ser leales. Se quería más apoyo a los chicos jóvenes… No fueron leales y ellos lo saben. Sin conocer al entrenador, ese grupo de jugadores internacionales estaban cuestionando al jugador. Lógicamente a partir de ahí se creó un ambiente negativo. Yo solicité que los sacaran fuera a todos ellos con la junta directiva”, lanzó el ex técnico del Real Madrid.

“Además en la Comisión Deportiva, que estuvo formada por cuatro personas, tuvo dos chicos que se dedicaron a hacer daño y eso lo saben ellos. Fue un cúmulo de cosas negativas”, dijo desde España el entrenador que ha sacudido en Costa Rica con sus revelaciones tras su corto paso por el Alajuelense.

Luego remata con una frase que hoy en día se puede ver casi igual después de perder la final frente al Saprissa. “Yo lo tenía claro. O la junta directiva cambiaba la mitad de la plantilla o me marchaba y sabía que no iban a cambiarla. Ellos son muy buenas personas”, citó.