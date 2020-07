Ecuatoriano Renato Ibarra deja el América y firma con el Atlas de la Liga MX

Renato Ibarra (29 años) se ha olvidado del América y es oficialmente fichaje del Atlas de la Liga MX, club al que llega a préstamo por un año.

El delantero ecuatoriano fue presentado por la directiva y cuerpo técnico mediante una conferencia de prensa virtual con el equipo tapatío.



Ibarra, que salió del América por problemas extrafutbolísticos, lleva más de cinco meses inactivo pero promete mucha entrega con los zorros del Atlas.

AGRADECIDO CON EL AMÉRICA

"Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico y a los compañeros por cómo me recibieron; también he sentido el cariño de toda la afición vía redes sociales. Voy a dar todo de mí en la cancha", fueron sus primeras palabras como fichaje del Atlas.





El ecuatoriano Renato Ibarra aseguró que está muy agradecido con el América y sus aficionados, pues mencionó que estos siempre lo apoyaron.



“La verdad estoy sumamente agradecido con el América que me abrió las puertas del futbol mexicano, también estoy agradecido con la afición del América, igual me hicieron sentir muy bien, muy como acá en México, en redes sociales solo sentí mucho apoyo de la afición y estoy agradecido por eso” declaró.



El sudamericano también dijo que no tuvo la oportunidad de platicar sobre su salida con la directiva y cuerpo técnico de las Águilas, señalando que tomó la oportunidad con el Atlas por el buen proyecto que le presentaron.





“No tuve mucha comunicación con ellos (Santiago Baños y Miguel Herrera), la verdad se dio esta oportunidad con la dirigencia del Atlas que me presentaron un buen proyecto, me gustó mucho y tengo que aprovechar esta oportunidad que me están dando”, finalizó diciendo el seleccionado ecuatoriano.