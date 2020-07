MLS pospone partido Dallas vs Vancouver por problemas relacionados con COVID-19

El partido entre el FC Dallas y Vancouver Whitecaps FC, programado para el 9 de julio por el Grupo B del torneo especial MLS is Back, fue pospuesto y se jugará en una fecha posterior de la Fase de Grupos, comunicó este sábado la liga.

Se esperaba que el once canadiense llegara a Orlando para el torneo en el Complejo ESPN Wide World of Sports el 1 de julio. Sin embargo, su viaje se retrasó debido a dos pruebas COVID-19 no concluyentes. Las pruebas luego resultaron negativas, pero el equipo ahora partirá hacia Orlando este próximo lunes.

Por su parte, el FC Dallas se ha visto golpeado duramente con una serie de pruebas positivas en la semana con nueve jugadores y un entrenador positivo.

El FC Dallas, que llegó a Florida el 27 de junio, había anunciado ya el miércoles que todos los jugadores y el personal estaban en cuarentena después al dar varios de ellos positivos al COVID-19.

La postergación del juego inaugural de ambos equipos en el torneo proporcionará días adicionales para el entrenamiento antes de que Dallas y Vancouver comiencen entonces el torneo el 15 de julio, contra los Seattle Sounders y San Jose Earthquakes, respectivamente.

La fecha reprogramada para el enfrentamiento entre FC Dallas y Vancouver Whitecaps se anunciará en una fecha posterior.

El comunicado emitido por la MLS dice "El encuentro del Grupo B entre FC Dallas y Vancouver Whitecaps FC se ha pospuesto y se jugará en una fecha posterior en la etapa de Grupos. Más detalles serán anunciados en una fecha posterior".

- Incertidumbre -

Previamente, varios futbolistas de la liga estadounidense dieron positivo en la semana por coronavirus en Disney World, donde arranca el torneo el 8 de julio, seis de ellos ese día pertenecen al FC Dallas.

Esta franquicia y la MLS explicaron el miércoles que los seis jugadores estaban en condiciones de aislamiento y no han tenido contacto con miembros de otros equipos en el hotel de concentración de la liga en el complejo deportivo de Disney World, en Orlando.

"Mientras estén aislados, los jugadores se comunican diariamente y reciben atención remota de un proveedor de atención médica, incluyendo el monitoreo de los síntomas y las pruebas de seguimiento periódicas", había dicho en un comunicado la MLS, sin dar detalles del estado de los futbolistas.

Entrenamiento de FC Dallas en la MLS

La liga, que no ha identificado a los jugadores contagiados, reportó primero el contagio de dos jugadores el pasado domingo y de cuatro más el martes, todos ellos como parte de los controles a los que está sometiendo a los equipos a su llegada a Orlando.

Un total de 392 personas -incluidos jugadores, entrenadores, árbitros y personal- han sido sometidas a pruebas en Orlando.

Los protocolos de la liga indican que todas las personas que llegan al hotel de concentración deben ponerse en cuarentena en sus habitaciones hasta tener una prueba negativa.

El torneo debe arrancar el miércoles con los encuentros Orlando-Miami y Nashville-Chicago. Al tiempo que el jueves se medirán el New York City-Philadelphia Union y Montreal Impact-New England Revolution.

Suspendida desde el 12 de marzo a causa de la pandemia, la liga se pondrá de nuevo en marcha el 8 de julio con el torneo 'MLS is Back' (La MLS ha vuelto), que se disputará a puerta cerrada hasta el 11 de agosto con un formato similar al de la Copa del Mundo.