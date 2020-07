"Choco" Lozano, el chico de La Pradera que ha tenido que silenciar los insultos a puros goles

El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano está cerca de tocar la gloria y conquistar el ascenso con Cádiz a la Primera División de España. Pero no todo ha sido fácil para el catracho, le ha tocado siempre luchar contra el desamor, críticas y hasta insultos de la afición hondureña.

Lozano nació en Yoro, pero a la edad de dos años (1995) llegó con su madre Eugenia Colón y su papá Rubén, a la colonia La Pradera de San Pedro Sula, en busca de nuevas oportunidades.

En las polvorientas calles de esta colonia pateando una pelota de caucho, Lozano comenzó a pulir sus sueños de ser futbolista.

El pasaje donde creció sigue igual, calle de tierra y casas deterioradas por el paso de los años, pero los vecinos siguen recordando con mucha aquel pequeño escuálido pequeñín jugando fútbol.

Su hermano mayor Luis Ramos, ya formaba parte de Marathón y es quien lo lleva a las inferiores verdolagas.

"Yo empecé jugando en la calle, como la mayoría de los futbolistas. Tengo un hermano que, en ese momento, estaba en el Marathón, un equipo de la Primera División hondureña, y que, como me veía jugar en la calle, quizás vio que tenía algún destellito y me dijo si quería ir a las categorías inferiores de ese club. Comencé ahí, desde muy pequeño, y, poco a poco, fijándome en él y en un tío mío que también jugaba al fútbol, fui creando esta pasión. Al cabo de un tiempo, el fútbol ya lo era todo para mí", contó en su momento sobre su infancia.

A los 15 años Olimpia compró su ficha y de allí saltó al Valencia, Alcoyan y Valencia Mestalla de España, sin buen suceso. Regresó a las filas blancas donde se consolidó y en 2015 regresó a España donde tuvo un buen paso por Tenerife y esto le valió para fichar con Barcelona "B".

Luego lo adquirió el Girona donde jugó en la Primera División, pero el club descendió y se marchó cedido a Cádiz donde hoy con sus goles tiene a la afición soñando.

Criticado por la afición, pero alabado por entrenadores y exfutbolistas

A pesar de su destacada trayectoria y sus actuaciones en las selecciones juveniles, Olímpica y Mayor, Lozano no ha podido ganarse el cariño de los hondureños.

Sus aciertos, muy pocos los destacan, pero cada vez que comete un error le llueven las críticas. Como en aquella ocasión (septiembre de 2009) con la Bicolor que erró una clara ante Canadá.

Pero los cuestionamientos de la afición contrastan con la opinión de los técnicos que lo han dirigido.

"Me hubiese gustado tener al Choco un año más aquí, pero no ha podido ser. Es un gran futbolista", dijo el técnico José Luis Martí, cuando este se marchó del Tenerife al Barcelona B.

Wilson Palacios, ex del Wigan y Tottenham, considera a Lozano como el mejor legionario hondureño de la actualidad.

"No por nada llegó al Barcelona. Para mí es el mejor jugador actualmente en la Selección de Honduras", dijo Palacios.

Mientras que David Suazo lo considera uno de los referentes hondureños en Europa.

En Cádiz goza del cariño de la afición gadista, incluso un seguidor pidió que le hicieran una estatua tras su doblete ante Real Oviedo.

Fabián Coito pidió no ser tan duro con él

El Choco Lozano es una de las piezas importantes en el equipo de Fabián Coito y el uruguayo ha pedido no castigarlo con críticas.

"El hondureño debe valorar más al propio hondureño. No lo debemos castigar tanto y el Choco lo ha sido", dijo en entrevista a DIEZ.

El blog de Mauricio Kawas: "¿Por qué algunos rechazan tanto al "Choco" Lozano?"

En sus 11 años de carrera, a Lozano le ha tocado callar las críticas a fuerza de goles. Aunque siempre se ha cuestionado el por qué de los mismos.

"A veces yo veo comentarios de la gente que me escribe con aquel odio, aquel rencor y digo yo: qué he hecho yo para que la gente tenga ese rencor contra mí. Si soy sincero todas las críticas las tomo para bien, que sean críticas me ayudan a crecer como futbolista. Yo respeto la opinión de la gente, me quedo con lo positivo", dijo en enero de este año.

Lozano tiene el cuero curtido de tantas críticas y los insultos los ha silenciado a fuerza de goles. Hoy más que nunca deberá olvidarlas y dedicar sus energías en conseguir el ansiado ascenso directo a la Primera.