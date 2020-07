Horas y fechas: Calendario del torneo de la MLS que arranca este miércoles

La MLS de los Estados Unidos está lista para acoger su torneo revolucionado, mismo que se llevará a cabo en Orlando, Florida, del 8 de julio al 11 de agosto.

Tras llegar a un acuerdo con el Sindicato de Futbolistas, la MLS confirmó de inmediato el reinicio del torneo de este año, que se jugará a puerta cerrada en el complejo Disney y con estrictas medidas de bioseguridad.

Todos los clubes afiliados a la Major League Soccer se trasladaron a este estado estadounidense para prepararse para el reinicio del fútbol, pero han habido inconvenientes que retrasaron el inicio del mismo.

Clubes como el FC Dallas donde juega el hondureño Bryan Acosta, club que iba a abrir el campeonato, reportó jugadores contagiados por coronavirus, por lo que fueron puesto en cuarentena, sin embargo, los organizadores dijeron que el torneo iba sí o sí.

Cabe recordar que los 10 hondureños en MLS verán acción en este torneo. Andy Najar, Alberth Elis, Maynor Figueroa, Boniek García, Romell Quioto, Douglas Martínez, Roger Espinoza, Danilo Acosta, Bryan Acosta y Brayan Beckeles.

EL NUEVO FORMATO DE LA MLS

El torneo se dividirá en dos partes, primero una fase de grupos, misma que cuenta para la temporada regular; la segunda fase será una ronda eliminatoria para determinar al ganador de la competencia, que tendrá un boleto para disputar la Concacaf Champions League 2021 y un premio económico de 1.1 millones de dólares.



GRUPO A

(Primera jornada)

Miércoles a las 6:00 PM: Orlando City - Inter Miami

Miércoles a las 8:30 PM: Nashville - Chicago Fire

Jueves a las 7:00 AM: New York City - Philadelphia Union



Siguientes jornadas

14 de julio

Inter Miami - Chicago Fire

Philadelphia Union - Nashville SC

Orlando City - New York City



19 de julio

New York City - Chicago Fire

Philadelphia Union - Inter Miami



20 de julio

Orlando City - Nashville SC





GRUPO B

(Primera jornada)

Jueves a las 8:30 PM: FC Dallas - Vancouver Whitecaps

Viernes a las 8:30 PM: Seattle Sounders - San Jose



Siguientes jornadas

15 de julio

Seattle Sounders - FC Dallas

Vancouver Whitecaps - San Jose



20 de julio

FC Dallas - San Jose

Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps



GRUPO C

Jueves a las 6:00 PM: Montreal Impact - New England Revolution

Viernes a las 6:00 PM: Toronto FC - DC United



Siguientes jornadas

15 de julio

Montreal Impact - Toronto FC



16 de julio

DC United - New England Revolution



21 de juio

Toronto FC - New England Revolution

Montreal Impact - DC United

GRUPO D

Domingo 12 de julio a las 6:00 PM: Sporting Kansas City - Minnesota United

Domingo 12 de julio a las 8:30 PM: Real Salt Lake - Colorado Rapids



Siguientes jornadas

17 de julio

Sporting Kansas City - Colorado Rapids

Real Salt Lake - Minnesota United



22 de julio

Real Salt Lake - Sporting Kansas City

Colorado Rapids - Minnesota United

GRUPO E

Sábado 11 de julio a las 6:00 PM: Atlanta United - New York Red Bulls

Sábado 11 de julio a las 8:30 PM: FC Cincinnati - Columbus Crew



Siguientes jornadas

16 de julio

Atlanta United - FC Cincinnati

Columbus Crew - New York Red Bulls



21 de julio

Atlanta United - Columbus Crew



22 de julio

FC Cincinnati - New York Red Bulls

GRUPO F

Lunes 13 de julio a las 6:00 PM: Los Angeles FC - Houston Dynamo

Lunes 13 de julio a las 8:30 PM: Galaxy - Portland Timbers



Siguientes jornadas

18 de julio

Portland Timbers - Houston Dynamo

Los Angeles FC - Galaxy



23 de julio

Galaxy - Houston Dynamo

Los Angeles FC - Portland Timbers