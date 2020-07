El blog de Mauricio Kawas: "Los siete clubes deben presentarse a la Asamblea y debatir en la mesa lo que desean"

Por Mauricio Kawas

Sí, todos estamos golpeados. No importa el rubro. El impacto ya comienza a sentirse muy fuerte y lo más seguro es que se va a agudizar en los próximos meses. Vamos a superar la pandemia en cuanto a la parte sanitaria, pero nos dejará un golpe económico que nos dejará muy debilitados.

"Se tabalea el inicio de la Liga Nacional con equipos quebrados y en proceso de ventas"

Sin embargo, es justo en estos momentos en los que debemos aprovechar para volver a construir todo lo que podamos y de manera más sólida.

Nuestro fútbol, desde hace un tiempo se sostiene sobre bases estructurales muy débiles. Su forma de gobierno y estilo de gestión es bastante desfasada y sin sentido para lograr un verdadero desarrollo.

Los directivos llegan a las reuniones pensando en el resto de equipos como rivales en lugar de verlos como socios. Lo sé, ya parecemos disco rayado. Pero es que nuestros dirigentes no cambian.

En este momento de crisis, Kawas recomienda a los clubes mirarse como socios y no como rivales.

Debemos botar todo lo que tenemos como reglas inquebrantables y crear una nueva forma de existencia en una época en la que, o te transformás o dejás de existir. Así de sencillo y sin tanta fórmula matemática.

Ya no más la mala costumbre de querer resultados al día siguiente. Porque para ver resultados debemos ser pacientes. Por eso los proyectos no duran nada. Apenas el asunto va mal entonces hay que botarlo todo y comenzar de nuevo. No es casualidad que nuestro fútbol esté pesando menos que antes en el plano internacional.

Hoy en día hasta Nicaragua, que no es un país futbolero, tiene mejores instalaciones y un torneo más ordenado que el nuestro. Si nos descuidamos capaz y dentro de poco nos empiezan a eliminar en torneos internacionales.

No debemos confiarnos. Es el momento de ver este gran problema como un gran reto para salir adelante y recuperar todo el terreno que ya habíamos ganado.

La semana anterior siete clubes anunciaron que no se presentarán a la próxima asamblea de Liga Nacional si no se atienden algunas de sus peticiones. Estos equipos buscan más claridad en cuanto a la información y piden que el dinero que la Liga reciba se reparta entre los equipos. Sus peticiones son válidas, pero no compartimos su idea de no presentarse a la Asamblea.

Kawas invita a los siete clubes que amenazan con no presentarse a la Asamblea a acudir y gestionar en la mesa los cambios que quieren para el fútbol hondureño.

Porque la Asamblea es el máximo órgano rector y a través de la misma es que se podrían lograr los cambios para mejorar. En lugar de ausentarse estos clubes deben presentarse y debatir sobre esa mesa lo que desean para el futuro del fútbol hondureño.

No estamos de acuerdo con la confrontación. Estamos de acuerdo con ideas concretas para debatirse y aprobarse en los escenarios establecidos y apropiados.

Señores, ustedes hacen mayoría importante. Comencemos por ahí. Promuevan reuniones para encontrar el camino más adecuado que permita tener un torneo de Apertura en este segundo semestre de año. Pero sobre todo promuevan una nueva y mejor estructura para nuestro fútbol. No sólo de la mitad para abajo sino que desde la A hasta la Z.

