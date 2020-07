Rafael Villeda sobre carta de los siete clubes: “No se puede depender por lo que se pueda recibir por otro lado”

Rafael Villeda, presidente de Olimpia, opinó sobre la carta que enviaron siete equipos de Liga Nacional en torno al Torneo Apertura. Estas instituciones mencionaron que no se presentarían a la asamblea de Liga si no llega dinero de la FIFA o externa pues no cuentan con las condiciones para comenzar a trabajar.

Asimismo el jerarca merengue dejó en claro que la pretemporada la harán en Tegucigalpa y desvirtuó toda posibilidad de marcharse a Costa Rica como en algún momento se manejó.

Villeda dejó en claro que no se puede estar dependiendo de terceros y cada dirigente es responsable de lo que sucede dentro de su institución, esto en una entrevista a HRN.

CARTA DE LOS SIETE CLUBES: “Es una determinación que han tomado estos equipos, ellos tienen sus inconvenientes, uno tiene que hacerse responsable por lo que pasa con el equipo, no se puede depender por lo que se pueda recibir por otro lado, ante las posibilidades que se presentaron por la pandemia, es de ver exactamente cómo se entregarán esos fondos y que la federación se asegure que se cumplan las normas que pide la FIFA para entregar ese dinero”.

POSIBLE APOYO DEL GOBIERNO: “Si el gobierno pueda o no dar, creo que las prioridades del gobierno están orientadas a la salud, prácticamente a lo que puedan aspirar los equipos son los fondos que dará la federación a través de FIFA”.

SÍ SE DEBE JUGAR, A SU CRITERIO: “El fútbol debe de continuar, siempre y cuando tengamos la autorización de la parte sanitaria. Tarde o temprano asumo que el fútbol se va a reanudar, le fecha lo dirá cuando la pandemia se vaya resolviendo, el fútbol dependerá mucho de las autoridades, ellos dirán cuándo se puede comenzar a entrenar”.

CORONAVIRUS: “Obviamente la situación que se vive en el mundo por el COVID-19 marca la pauta de lo que se puede hacer o no en el fútbol, con el aumento de casos en el país, las autoridades de salud han tomado decisiones como retroceder en la reapertura y eso afecta porque no podemos comenzar con los trabajos de pretemporada de los clubes, solo queda esperar, que esto mejore para poco a poco ir mejorando la actividad en el país. Esto afecta la idea de la liga de comenzar en agosto”.

PRETEMPORADA EN HONDURAS: “La idea es hacer la pretemporada en Tegucigalpa, no hay condiciones para salir de país, no hay vuelos. Además desde el punto económico no es viable para el club, la haríamos aquí, pensando en el torneo nacional y los internacionales”.

DE MOMENTO LOS JUGADORES NO RECIBEN SALARIO: “En estos momentos no se le está pagando a los jugadores, hasta que comiencen a entrenar, para eso esperamos a autorización de los entrenamientos, con algunos hemos avanzado a renovar porque tenemos el torneo de Concacaf”.