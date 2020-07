¡Otra baja! Alajuelense de Alex López anuncia la salida de Jonathan McDonald

¡Sigue la barrida! La Liga Deportiva Alajuelense del hondureño Alex López ha anunciado su sexta baja tras perder la final de la liga tica ante Saprissa y donde los aficionados manudos apuntaron el mal rendimiento del catracho.

Esta nueva baja es la del histórico Jonathan McDonald quien falló una acción clara frente al arco en la final de ida y sale de la institución tras ocho años de sudar la camiseta de los manudos.

VER: “EN UNA OFICINA NO QUISIERON VALIDAR LO QUE GANAMOS EN LA CANCHA”

“Muchas gracias goleador. Éxitos en sus nuevos proyectos”, fue el escueto tuit de Alajuelense en torno a la salida de un McDonald que se rumora podría recalar en Herediano, equipo donde ya jugó desde el 2004 al 2009.

Jonathan McDonald se suma a las bajas de Cristopher Meneses, Luis Sequeira, Kenner Gutierrez, Allen Guevara y Anthony López. Muchos aficionados manudos expresaron su malestar con el ariete tico de 32 años.

SITUACIÓN DE ALEX LÓPEZ:

Diez consultó a periodistas ticos sobre la situación del catracho Alex López y dos de ellos coincidieron en que el catracho no saldrá de la institución.

“Para mí sigue, se le ha criticado mucho pero Alajuelense no está en condiciones de buscar otro jugador como Alex López en este momento, sé que no es el más querido por la afición pero no es culpa de él jugar en una posición que no está acostumbrado”, mencionó el periodista Federico Calderón de Tigo Sport.

Por su parte Andrés Gonzáles de Teletica Radio acotó: “Creo que se queda, le resta un año de contrato y a A McDonald eran seis meses. Si Alex tiene ofertas, ahí sería diferente. Por el contrato que tiene lo veo complicado que se vaya, Alex como todos entraron en análisis”.

BAJAS:

Cristopher Meneses, Kenner Gutierrez, Luis Sequeira, Allen Guevara, Anthony López y Jonathan McDonald.

ALTAS:

Yurguin Román y Jurgens Montenegro.