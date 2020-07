Elías Nazar sobre el "Palomo" Rodríguez: "Si se va para Uruguay, no regresa"

Elias Nazar, presidente del Honduras Progreso se refirió a la carta que dirigieron a Liga Nacional donde pidieron la suspensión del torneo Apertura 2020 hasta nuevo aviso.

En dicha misiva, exigieron a Liga una efectiva gestión para gestionar los fondos FIFA y concretar la ayuda económica ofrecida por el gobierno de Honduras para poder reanudar el fútbol.

"El cuando a los fondos de la FIFA la información oficial que tenemos es la que salió en los medios. No ha habido una confirmación oficial a los clubes sobre la situación, no tenemos idea. Dicen que es 1 millón para el fútbol profesional y 500 mil dólares para el femenino. Sabemos solo lo que sale en los diarios, no sabemos cuánto se va a dar a los equipos. Pero si molestó que dijeran que eso no iba a servir para pagar cosas anteriores al Covid. Estamos de acuerdo, pero el Covid-19 nos generó arriba de 45 días de pago extra después de la enfermedad", dijo en entrevista al programa SB Deportes.

Nazar considera que esos fondos deben utilizarse para reestablecer por completo el deporte y eso incluye la parte económica que tienen pendiente alguno equipos.

"¿Creen que va a poder un equipo que deba uno, dos o tres meses, convocar a una pretemporada?. ¿Quién va a convocar si hay jugadores que tienen cinco meses sin cobrar?. Si no tienen a los jugadores al día estos no se van a presentar a una pretemporada".

El dirigente arrocero espera que el fútbol pueda activar este año. "Los hondureños necesitamos, es una vía de escape, de recreación positiva. Nunca había visto un partido de la Liga de Costa Rica y no me perdí ni un juego. Pero para ello se debe garantizar la estabilidad económica".

Hizo un llamado al resto de equipos a poner de su parte para poder hacer realidad la reanudación.

"Si no queremos poner de nuestra parte, no vamos a poder trabajar. No puede ir un sector pensando de una manera y otro diciendo: el que tenga dinero que participe y el que no, que se desaparezca. Eso no puede ser. No va a jugar una liga de dos o tres equipos. Solo que hagan una triangular de aquí a diciembre jugando entre ellos y nosotros aparezcamos en enero".

Algo en lo que sí fue claro Nazar, es que la responsabilidad de reactivar el fútbol es demasiado grande para una sola persona.

"Quizá a Wilfredo Guzmán lo tomó por sorpresa esta postura. No sé si habló con los demás clubes, ahora ya sabe cómo está la situación y la va corregir. Es una carga muy pesada y se debe dejar ayudar. Tengo la confianza que a mediados de septiembre o octubre estamos regresando a los campos jugando partidos de Primera División. Dando alegría a la gente para que deje de ver esas cadenas escuchando la cantidad de muertos".

En este tiempo de cuarentena, vio el desenlace del torneo Costa Rica y considera que el de Honduras, a nivel futbolístico, es más competitivo.

"Vi el fútbol de Costa Rica y en temas de organización y en estadios está arriba de nosotros, pero en fútbol no son muy superiores. Al contrario, vi las dos finales y sentí más atractivas las finales del fútbol hondureño. La diferencia es que el fútbol costarricense recibió apoyo de la empresa privada, nosotros aquí recibimos los contratos liquidados".

¿Vender categoría?

El mandamás del Honduras Progreso también confesó que estuvo a punto de cerrar la venta del club, pero hubo cláusula que no se cumplió y desistieron.

"El Honduras ha tenido tres ofertas. Llegó un momento que llegamos casi a cerrar el trato, pero habíamos incluido una condición que no podía variar y es que el equipo no podía salir de El Progreso. Entonces la gente perdió interés por que no les seducía mantenerse aquí. El equipo no va a salir de El Progreso", sentenció.

"Si hay inversionistas, gente que quiere ayudar o asumir de una mejor manera para que el Honduras tenga protagonismo, yo no tendría ningún problema, ahora, no se lo voy a regalar a nadie y tampoco lo voy a dar para que lo lleven al fracaso".

El Palomo Rodríguez tiene planeado marcharse

Entre otros temas, Nazar se refirió a la situación que vive Julio "Palomo" Rodríguez, quien se encuentra gestionando su repatriación a Uruguay.

"Julio es una gran persona, con una emoción increíble. Uno más bien le anda diciendo que pida más cosas. Esto es lo que hay y él con eso se va a la guerra. Es un gran tipo, pero está loco por irse a ver su familia. Tiene 4 meses encerrado, sin salir de una casa donde esta solo con el asistente técnico, creo que ya ni se pueden ver".

Lo que si tiene claro Elías es que si consigue marcharse, difícilmente regresará para seguir con el proyecto.

"Si se va, no regresa. Si abren los aeropuertos antes que inicie el torneo se va. Si no los abren, el hombre estará segurito trabajando con nosotros. Yo le dije, si se resuelve el tema económico o te ponés el uniforme o me acompañas a ver a otro técnico entrenando, Tenés que Que decidir. Me dijo que su prioridad es ver su familia. Le hemos dicho, que si ya hizo el esfuerzo cuatro meses y medio, que se quede un torneo, que se pruebe y haga currículo. Así se irá con un torneo disputado, pero ahorita se iría solo con cuatro partidos y sin dinero. No sería productivo que se fuera, entra en razón y le parece la idea de quedarse", cerró.