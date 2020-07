Rambo de León confiesa que estuvo a punto de fichar para un equipo de Argentina

En la conmemoración del 60 aniversario del Platense, el volante Julio César "Rambo" del León contó su paso por el fútbol y uruguayo y el trato que recibió. También dio el nombre del equipo de Argentina que intentó ficharlo.

Se cumplen 29 años de la final de Copa Oro que disputó Honduras contra Estados Unidos

"Yo siendo joven tenía una mente futbolísticamente muy madura. Los directivos no quisieron que me fuera directamente a Italia. Me llevaron primero a Uruguay y es muy complicado ese fútbol, allí lo matan a patadas a uno sinceramente", inició cotando en entrevista al portal del Grupo Escualos de Corazón.

.Y agregó: "Allí (en Uruguay) no se jugaba fútbol, era algo exagerado, había que andar machete, cuchillo y pistola para salir ileso. Yo después de cada partido salia con dolores en las rodillas, en la columna, me metían la rodilla atrás del cuello cuando paraba la pelota de frente. Qué no me decían: negro, mono, gorila, de todo y aún así le metí duro. Gracias a Dios hicimos un gran campeonato con Deportivo Maldonado donde terminamos quintos".

Rambo recordó que antes de jugar con el Maldonado, había estado en el país charrúa junto con Edgar Álvarez haciendo una prueba con el River Plate de ese país.

"Estuvimos casi 40 días y el equipo no tenía tanto dinero, no podía pagar a ambos, eran como 250 mil dólares por cada uno. Tuvimos que regresar a Platense y de allí volvimos a salir".

Estuvo cerca de jugar en la primera de Argentina

Rambo de León llegó al fútbol uruguayo en el 2002 y su estadía fue corta. Tras una buena actuación con el Deportivo Maldonado, da el salto a la Fiorentina de Italia. Pero antes fue tentado por clubes de Brasil y de Argentina.

"Yo feliz de la vida cuando me voy a Uruguay. Allá vi un mundo totalmente diferente. Después me llamaban clubes de Brasil para que me fuera. En esos momentos estaba el Platense de Argentina en primera división y me quería. Allí estaba (Jorge) Dubanced como asistente técnico y me querían. Yo feliz de la vida, imagináte jugar contra Boca Juniors, contra River Plate, contra San Lorenzo, ¡Dios santo!. Aparte que allí estaba Bennett todavía. Estaba feliz, pero el Maldonado dijo que no", cerró.