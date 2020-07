"Liga Nacional es deprimente y obsoleta, debe desaparecer y crearse una Liga Élite"

Por Orlando Ponce Morazán

El fútbol hondureño deberá reinventarse, igual que la sociedad en general, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica que hunde al planeta . Los cañones deben apuntar a la creación de una organización elite, en la que puedan estar aquellos clubes con solvencia económica y los que no a pintar llantas a otro lado.

"Se tabalea el inicio de la Liga Nacional con equipos quebrados y en procesos de venta"

Todos los años es la misma historia, desde que yo tengo memoria, con clubes amenazando con no participar en el campeonato por deudas insalvables, heredadas por administraciones pasadas e irresponsables.

El status actual de la Liga Nacional de Fútbol Profesional es deprimente, calamitoso, obsoleto desfasado, por lo que urge de cambios para rescatar una de las grandes pasiones de los hondureños.

El panorama es tan complejo que no hay certeza si podrá haber la Asamblea Ordinaria tradicional, debido a la rebeldía en que se han declarado 7 de los 10 equipos dándole un ultimátum al presidente de la liga, Wilfredo Guzmán, para que arregle la situación caótica y financiera de los mismos.

Orlando Ponce recomienda a los presidentes de Liga Nacional designar un Comisionado como lo tiene la Liga MX.

Estos equipos, incluyendo al Marathón del grupo de los grandes, en una carta reciente, amenazan con no participar en la asamblea y en el torneo si no se les generan los recursos económicos que requieren .

Todos estos clubes están atenidos a los fondos que les dará la Fenafuth, producto de un aporte de la FIFA, cuyo monto se desconoce; a un aporte del gobierno central, estimado en 30 millones de lempiras, y a un préstamo bancario, aparentemente con fondos Banhprovi, con una tasa del 8 por ciento .

De acuerdo a proyecciones a las que tuvimos acceso con directivos, la idea es acumular unos 50 millones de lempiras que servirán para pagar deudas viejas, soportar el costo para los gastos de los protocolos de bioseguridad y absorber el gasto que dejará

jugar todos los partidos a puertas cerradas.

La actual junta directiva de la liga ha sido incapaz por ahora de solventar la crisis en que la tienen sus agremiados. El proceso es muy lento con decisiones tardías. No hay dinamismo ni avances progresistas con esta administración.

Realmente a mí me está quedando la impresión que retrocedimos y pasamos de zapato a caite. El asunto no pasa por el cambio de personas realmente, sino por modificar estructuras.

Desde que estuvo como presidente el apreciado Selim Canahuati y la leyenda viene siendo que modernizarían la liga, todo pura demagogia y mentiras hondureñas.

En realidad es momento de hacer cambiar a los conservadores y crear una nueva organización, como liga premier o élite y enterrar los vicios del pasado.

Ponce Morazán considera obsoleta la actual Liga Nacional y ve con buenos ojos una transformación.

Dicha liga debe ser dirigida por la junta de presidentes y con un comisionado nacional, el que deberá ser muy bien pagado y se dedique solo a eso. Pero junta de presidentes sin delegación en gerentes, vicepresidentes o vocales que no tienen ningún poder de decisión.

Si este año ya no hay campeonato, por lo que todos ya sabemos, no importa, en enero podría iniciar el fútbol hondureño como una Liga Premier. A clubes como Olimpia, Motagua, Real España y hasta el mismo Marathón no les afectaría ese cambio, por el contrario les generaría mejores ingresos.

Es probable que muchos de ustedes han visto a un señor de contextura gruesa y con un frondoso bigote ,se llama Enrique Bonilla, y es el presidente comisionado de la Liga MX. Ese personaje que aparece en las pantallas de la TV con alguna frecuencia gana un millón de dólares al año .

La junta de presidentes designa al presidente Comisionado, quien debe rendirle cuentas a la Asamblea de Clubes y es un gran generador de recursos económicos.

El actual presidente de la Lina en Honduras, Wilfredo Guzmán, es un empresario que debe atender sus empresas primordialmente, lo demás es un voluntariado, con el tiempo que le sobra.

Hay que acabar con esos voluntariados, eso no funciona en la Fenafuth y en la Liga Nacional, y pagarle unos 20 mil dólares mensuales a un presidente comisionado y exprimirlo como una naranja, como hacen con Enrique Bonilla en México

Si aquí hay entrenadores y futbolistas que ganan entre 400 mil y 500 mil lempiras mensuales ,no será que le pagan un buen billete a un profesional que hará que la liga crezca en aficionados,patrocinadores y derechos televisivos..

Con la modernización se pueden crear tres ligas: la Premier, la Primera y Segunda División. Cada club participará en la liga que pueda cumplir con los requisitos.

Señores, o dan el paso ahora, o se hunden y quedan como las Ligas de Nicaragua y Panamá, que de profesionales realmente no tienen nada.

Mauricio Kawas: "Los siete clubes deben presentarse a la Asamblea y debatir en la mesa lo que desean"