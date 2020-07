Nahún Espinoza anuncia su regreso al fútbol y cuenta por qué renunció a Olimpia en 2018

El entrenador hondureño Nahún Espinoza confesó a que raíz de la crisis por la pandemia del coronavirus es inminente su salida de la televisión y tendrá que regresar a los banquillos.

"Mas tarde que temprano voy a volver a dirigir. Voy a decir algo, yo estoy casi fuera de Televicentro. Lo que pasa que soy un hipertenso, ¿Saben lo que significa para mí este momento si me enfermo? Uno se tiene que ubicar en la realidad", inició contando en entrevista para el programa Deporte al Instante.

Y agregó: "Estas son cuestiones laborales, la situación es complicada para todos y uno la entiende, si no trabajo, no me pagan. En estos momentos mi prioridad es sobrevivir. No hay ninguna oferta, pero si me hacen una en este momento la agarro. Pero el fútbol no se va a reiniciar todavía".

Otro de los temas que Nahún tocó fue su sorpresiva renuncia de Olimpia en octubre de 2018, junto cuando el equipo marchaba líder del torneo.

"El principal motivo por el que yo tomé esa decisión fue porque mi salud no era la mejor. Hoy tampoco, pero como todo va a cambiar, ya les comenté que a nivel laboral, y todos debemos seguir".

¿No hay un riesgo por la hipertensión? "Lo que pasa es que yo soy muy calentón y por eso corro riesgo. No es que estoy grave, solo es que me cuido".

El motivo por el que no se ve dirigiendo una Selección

Nahún Espinoza también fue consultado sobre la posibilidad de ver en un futuro a un entrenador hondureño al mando de la Selección Nacional de Honduras. Su postura es clara.

"Esa es una utopía. Los que dirigen el fútbol de Honduras, están ligados a los que dirigen al país, y al hondureño lo ven como de tercera categoría. Las digo claramente, somos hondureños consientes, no estoy estoy en en el grupo de mayoría de hondureños inconscientes, yo soy de la minoría".

"También tengo que decir algo: nosotros los entrenadores entrenadores tenemos responsabilidad. Yo no aspiro a la Selección Nacional porque simplemente no voy con el sistema, soy un hombre contra el sistema y ¿saben lo que es eso?.

Por último contó que en las calles le gritan que no hable más de política.

"En la calle hay gente que me grita en las calles, que no hable de política, cuando los averiguo están ligados al gobierno. ¿Por qué creen que me mandan a callar?", cerró.