Héctor Vargas: "Hay jugadores de selección y de clubes, por ahí el Choco es jugador de club"

El técnico del Marathón, Héctor Vargas, habló sobre la posibilidad de reanudar el fútbol en Honduras y hace una propuesta para probar antes los protocolos de bioseguridad.

"Es una de las cosas que percibí al inicio, por eso fui uno de los que apoyó que el campeonato se declarara nulo porque interrumpir hubiese significado seguir pagando salario a los jugadores y era imposible por la situación en el país . En el país, lamentablemente tengo que entrar en la parte política, se hicieron cárceles pero no se hicieron hospitales. El sistema de salud es frágil y lo estamos viendo a diario en los medios", inició contando en el programa Sin Anestesia.

Y agregó: "Tenemos poca gente que conoce del tema, la experiencia de pandemias no hay, la última fue hace 102 años. Conocimiento hay poco, tanto es así los que están haciendo protocolo lo están copiando de otras ligas, no son expertos en la rama y además están ocupados salvando vidas. Meternos ahora a decir: ya está, vamos a empezar, pasa al plano de cómo lo vamos a hacer. Si vamos a arriesgar, debemos hacerlo con el conocimiento que estamos protegidos".

Por la cabeza del estratega argentino pasa lo que podría ocurrir si se arranca el torneo y durante el mismo surgen jugadores contagiados.

"Pongamos que comience el torneo, Motagua va dos puntos o tres arriba de todos y aparece un jugador del Honduras Progreso contagiado con el virus; cuarentena para todos, se para todo. Se contagia otro jugador de otro equipo y (Motagua) va a pedir que le den el campeonato porque iba dos o tres puntos arriba, y vamos a caer en el mismo problema de salud. Debemos asumir en qué país estamos".

Antes de comenzar un torneo Apertura, Vargas propone organizar un torneo por regiones para ensayar los protocolos de bioseguridad.

"Yo le decía a Rolin; armar un campeonato entre los de la parte norte y los del centro. Motagua, Olimpia, Real de Minas, UPNFM más dos equipos más y en el norte Honduras Progreso, Real Sociedad, Platense, Marathón, Real España y Vida para probar el protocolo. Si no lo probás y se infectan jugadores, en la tercera o cuarta fecha vas a tener que parar el campeonato".

"Los siete equipos que se han parado es porque quieren presupuesto para poder iniciar, la parte económica está en duda. Hace poco vi a un jugador de un equipo estable que andaba repartiendo en una moto, la situación no está fácil, si no hay una reactivación con dineros de FIFA o Gobierno, difícilmente el fútbol puede empezar y sostenerse por lo menos este año y el que viene".

Sobre la actuación del Choco Lozano en la Bicolor

El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano vive un gran momento con el Cádiz y se encuentra cerca de conseguir el ascenso a la Primera División de España.

Vargas conoce bien al atacante, bajo su mando tuvo una destacada actuación en Olimpia y esto le valió para volver al extranjero. Al argentino le consultaron: ¿qué le falta al Choco para triunfar en la Selección de Honduras? y no vaciló.

"Hay jugadores de selección y hay jugadores de clubes. Por ahí el Choco es un jugador de club, Carlo Costly era un jugador de selección, el Piojo López era un jugador de selección, Messi es un jugador de club, con el nivel impresionante no llega a rendir en Argentina como lo hace con Barcelona. Ojo, yo tengo mi opinión personal, creo que depende de cómo lo hacés jugar y quién lo dirige, hablando de Messi no lo dirigió un Bilardo, un Simeone o Menotti. Así que realmente hay jugadores de selección y jugadores de club, a lo mejor el Choco al no mostrar tanto en selección es simplemente un jugador de club.

¿Tiene capacidad Pedro Troglio para ser técnico de la Selección?

"Capacidad sí, trayectoria tiene un solo campeonato con Cerro Porteño y después en Honduras un título y le hicieron un equipo que vos sabés. Lo que le hicieron a Pedro fue una inversión extravagante".

¿Dirigiría Motagua?

"Siempre digo lo mismo: el ofrecimiento de trabajo lo tenés que aceptar y de acuerdo a la propuesta trabajar. Yo me pongo el color blanco y lo defiendo a muerte, me puse el verde y lo defiendo a muerte. Como me puse el de Victoria y salvé del del descenso a muerte peleándome con los de la Liga. Cada vez que me pongo un color lo defiendo a muerte y lo reconocen, a mí antes de que llegara Pedro a Olimpia me llamaron para preguntarme sobre una posibilidad. Me llamarán o no, no sé".